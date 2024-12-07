https://ria.ru/20241207/simonjan-1987937499.html

Симоньян на форуме "МЫВМЕСТЕ" вручила награду участнику СВО

Симоньян на форуме "МЫВМЕСТЕ" вручила награду участнику СВО - РИА Новости, 07.12.2024

Симоньян на форуме "МЫВМЕСТЕ" вручила награду участнику СВО

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вручила в рамках форума "МЫВМЕСТЕ" награду в специальной номинации "Человек... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:14

2024-12-07T22:14

2024-12-07T22:14

общество

республика алтай

россия

маргарита симоньян

манеж

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вручила в рамках форума "МЫВМЕСТЕ" награду в специальной номинации "Человек года" участнику СВО, полевому хирургу, кавалеру ордена Мужества Дмитрию Хубезову, сообщила пресс-служба форума. Седьмого декабря в ЦВЗ "Манеж" состоялась церемония закрытия Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и вручение одноимённой премии 2024 года. "В ходе церемонии был назван лауреат Международной премии "#МЫВМЕСТЕ" в спецноминации "Человек года". Им стал Дмитрий Хубезов из Республики Алтай. Награда в специальной номинации "Человек года" присуждается за особый вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в России. Лауреата наградила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян", - говорится в сообщении. В зоне боевых действий СВО не только Хубезов спасал жизни, но и его семья: супруга работала педиатром, сын тоже работал хирургом, отправившись в полевой госпиталь, когда закончился контракт отца. Это стало поводом для отцовской гордости и, конечно, для родительских переживаний. "Мне кажется, что в такие времена, как те, что мы проходим сейчас, когда люди отдают жизнь на фронте, когда гибнут люди в приграничных территориях, мы все поделились на тех, кому нужна помощь, и на тех, кто помогает. Кто ради блага других отдает свою жизнь, здоровье, делится своим временем и деньгами, то есть каждому из вас, я хочу просто поклониться. Спасибо вам большое", - сказала Симоньян, ее слова приводит пресс-служба форума. "Врачи-добровольцы, которые приезжают в зону спецоперации, в особом почёте у местных медиков, работающих без отпусков и выходных годами. Они безумно устали", - цитирует Хубезова пресс-служба форума. Хубезов также является заместителем председателя правительства Республики Алтай, министром здравоохранения Республики Алтай и депутатом Госдумы РФ. Международный форум гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума является организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.

https://ria.ru/20241111/simonyan-1983180654.html

https://ria.ru/20241207/proekt-1987935765.html

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республика алтай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика алтай, россия, маргарита симоньян, манеж, госдума рф