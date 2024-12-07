https://ria.ru/20241207/shebekino-1987935433.html

При обстреле Шебекино повредили три частных дома

При обстреле Шебекино повредили три частных дома - РИА Новости, 07.12.2024

При обстреле Шебекино повредили три частных дома

Три частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и при атаке дрона в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T21:33

2024-12-07T21:33

2024-12-07T21:33

специальная военная операция на украине

шебекино

украина

вячеслав гладков

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Три частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и при атаке дрона в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся вражескому обстрелу. В одном частном доме повреждены остекление, фасад и забор. Над Белгородским районом сбит очередной беспилотник. В селе Таврово в двух частных домах пробиты крыши", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии в селах Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения электричества, отметил Гладков. По данным главы региона, обошлось без пострадавших, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.

https://ria.ru/20241207/vsu-1987932291.html

шебекино

украина

россия

белгородская область

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шебекино, украина, вячеслав гладков, россия, белгородская область