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При обстреле Шебекино повредили три частных дома - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/shebekino-1987935433.html
При обстреле Шебекино повредили три частных дома
При обстреле Шебекино повредили три частных дома - РИА Новости, 07.12.2024
При обстреле Шебекино повредили три частных дома
Три частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и при атаке дрона в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T21:33
2024-12-07T21:33
специальная военная операция на украине
шебекино
украина
вячеслав гладков
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Три частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и при атаке дрона в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся вражескому обстрелу. В одном частном доме повреждены остекление, фасад и забор. Над Белгородским районом сбит очередной беспилотник. В селе Таврово в двух частных домах пробиты крыши", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии в селах Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения электричества, отметил Гладков. По данным главы региона, обошлось без пострадавших, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.
https://ria.ru/20241207/vsu-1987932291.html
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шебекино, украина, вячеслав гладков, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Россия, Белгородская область
При обстреле Шебекино повредили три частных дома

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ повредили три частных дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Три частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и при атаке дрона в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся вражескому обстрелу. В одном частном доме повреждены остекление, фасад и забор. Над Белгородским районом сбит очередной беспилотник. В селе Таврово в двух частных домах пробиты крыши", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии в селах Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения электричества, отметил Гладков.
По данным главы региона, обошлось без пострадавших, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноУкраинаВячеслав ГладковРоссияБелгородская область
 
 
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