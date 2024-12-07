Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 07.12.2024 (обновлено: 12:42 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/shebekino-1987874202.html
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 07.12.2024
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:37
2024-12-07T12:42
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987874492_0:310:960:850_1920x0_80_0_0_f6e9774f792c388a7f68460d3726f57f.jpg
БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, никто не пострадал. В доме повреждены остекление в нескольких квартирах и фасад. В одной из квартир повреждён потолок", - написал Гладков. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987874492_0:220:960:940_1920x0_80_0_0_bb653f3ac6b536e208a6843fe7cb44d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. 17 декабря 2024
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. 17 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. 17 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Шебекино дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, никто не пострадал. В доме повреждены остекление в нескольких квартирах и фасад. В одной из квартир повреждён потолок", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
Последствия атаки дронов в Шебекино. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина
11 августа, 09:05
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала