https://ria.ru/20241207/shebekino-1987874202.html
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 07.12.2024
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:37
2024-12-07T12:37
2024-12-07T12:42
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, никто не пострадал. В доме повреждены остекление в нескольких квартирах и фасад. В одной из квартир повреждён потолок", - написал Гладков. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку, пострадавших нет