https://ria.ru/20241207/shebekino-1987874202.html

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 07.12.2024

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:37

2024-12-07T12:37

2024-12-07T12:42

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, никто не пострадал. В доме повреждены остекление в нескольких квартирах и фасад. В одной из квартир повреждён потолок", - написал Гладков. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины