https://ria.ru/20241207/roskomnadzor-1987864452.html
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов - РИА Новости, 07.12.2024
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов
Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, заявили журналистам в службе. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:38
2024-12-07T10:38
2024-12-07T10:48
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, заявили журналистам в службе. "Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства", - говорится в сообщении. Согласно данным на 29 ноября, в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора входят 474 организации.
https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов
РКН посоветовал владельцам сайтов перейти на провайдеров из его реестра