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Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов - РИА Новости, 07.12.2024
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10:38 07.12.2024 (обновлено: 10:48 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/roskomnadzor-1987864452.html
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов - РИА Новости, 07.12.2024
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов
Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, заявили журналистам в службе. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:38
2024-12-07T10:48
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, заявили журналистам в службе. "Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства", - говорится в сообщении. Согласно данным на 29 ноября, в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора входят 474 организации.
https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html
РИА Новости
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Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов

РКН посоветовал владельцам сайтов перейти на провайдеров из его реестра

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, заявили журналистам в службе.
"Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства", - говорится в сообщении.
Согласно данным на 29 ноября, в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора входят 474 организации.
Сервер в машинном зале - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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