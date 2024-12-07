https://ria.ru/20241207/roskomnadzor-1987864452.html

Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов

Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов - РИА Новости, 07.12.2024

Роскомнадзор дал совет владельцам сайтов

Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, заявили журналистам в службе. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:38

2024-12-07T10:38

2024-12-07T10:48

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, заявили журналистам в службе. "Роскомнадзор рекомендует владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства", - говорится в сообщении. Согласно данным на 29 ноября, в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора входят 474 организации.

https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html

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2024

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)