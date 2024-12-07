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В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина - РИА Новости, 07.12.2024
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17:26 07.12.2024 (обновлено: 18:19 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987909306.html
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина - РИА Новости, 07.12.2024
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина
Тело женщины обнаружено на пожаре в Вологде, где горел дом, ее личность устанавливается, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:26
2024-12-07T18:19
происшествия
вологда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на пожаре в Вологде, где горел дом, ее личность устанавливается, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что многоквартирный деревянный дом горит в Вологде. В настоящее время открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Вологде ликвидировано, сообщает МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Вологде", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина

МЧС: в загоревшемся в Вологде доме нашли тело женщины, ее личность устанавливают

© МЧС России/TelegramТушение пожара в многоквартирном деревянном доме в Вологде
Тушение пожара в многоквартирном деревянном доме в Вологде - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в многоквартирном деревянном доме в Вологде
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на пожаре в Вологде, где горел дом, ее личность устанавливается, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что многоквартирный деревянный дом горит в Вологде.
В настоящее время открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Вологде ликвидировано, сообщает МЧС России.
«
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Вологде", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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ПроисшествияВологдаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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