https://ria.ru/20241207/pozhar-1987909306.html
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина - РИА Новости, 07.12.2024
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина
Тело женщины обнаружено на пожаре в Вологде, где горел дом, ее личность устанавливается, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:26
2024-12-07T17:26
2024-12-07T18:19
происшествия
вологда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на пожаре в Вологде, где горел дом, ее личность устанавливается, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что многоквартирный деревянный дом горит в Вологде. В настоящее время открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Вологде ликвидировано, сообщает МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Вологде", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241022/pozhar-1979248643.html
вологда
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина
МЧС: в загоревшемся в Вологде доме нашли тело женщины, ее личность устанавливают