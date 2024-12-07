https://ria.ru/20241207/pozhar-1987909306.html

В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина

В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина - РИА Новости, 07.12.2024

В загоревшемся в Вологде доме погибла женщина

Тело женщины обнаружено на пожаре в Вологде, где горел дом, ее личность устанавливается, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:26

2024-12-07T17:26

2024-12-07T18:19

происшествия

вологда

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на пожаре в Вологде, где горел дом, ее личность устанавливается, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что многоквартирный деревянный дом горит в Вологде. В настоящее время открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Вологде ликвидировано, сообщает МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Вологде", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241022/pozhar-1979248643.html

вологда

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)