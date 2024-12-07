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В Вологде загорелся многоквартирный дом
В Вологде загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 07.12.2024
В Вологде загорелся многоквартирный дом
Многоквартирный деревянный дом горит в Вологде, сообщает в субботу МЧС России. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:46
2024-12-07T16:46
2024-12-07T17:00
происшествия
россия
вологда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Многоквартирный деревянный дом горит в Вологде, сообщает в субботу МЧС России. "На улице Молодежной горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом. До прибытия пожарных МЧС России из здания на улицу вышли 20 человек. На месте работают 29 специалистов и девять единиц техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Для обогрева людей направлены два автобуса от МЧС России и администрации города.
https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Вологда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде загорелся многоквартирный дом
МЧС сообщило о пожаре в многоквартирном деревянном доме в Вологде