https://ria.ru/20241207/pozhar-1987905285.html

В Вологде загорелся многоквартирный дом

В Вологде загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 07.12.2024

В Вологде загорелся многоквартирный дом

Многоквартирный деревянный дом горит в Вологде, сообщает в субботу МЧС России. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:46

2024-12-07T16:46

2024-12-07T17:00

происшествия

россия

вологда

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Многоквартирный деревянный дом горит в Вологде, сообщает в субботу МЧС России. "На улице Молодежной горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом. До прибытия пожарных МЧС России из здания на улицу вышли 20 человек. На месте работают 29 специалистов и девять единиц техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Для обогрева людей направлены два автобуса от МЧС России и администрации города.

https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html

россия

вологда

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)