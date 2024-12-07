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В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию - РИА Новости, 07.12.2024
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13:07 07.12.2024 (обновлено: 14:47 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/perevozka-1987876082.html
В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию
В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию - РИА Новости, 07.12.2024
В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию
Через абхазо-российскую границу возобновилась перевозка мандаринов, сообщил и. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:07
2024-12-07T14:47
россия
абхазия
экономика
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СУХУМ, 7 дек — РИА Новости. Через абхазо-российскую границу возобновилась перевозка мандаринов, сообщил и. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.&quot;Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть&quot;, — уточнил он.Цитрусовые стали вновь перевозить "со вчерашней ночи".Накануне на границе возникла проблема с вывозом абхазских мандаринов из-за обнаружения насекомого трипса. Это привело к задержке транспорта с грузом. Для Абхазии экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых в этом сезоне.
https://ria.ru/20241201/mandariny-1986701761.html
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россия, абхазия, экономика
Россия, Абхазия, Экономика
В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию

На абхазо-российской границе возобновили перевозку цитрусовых

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкУрожай мандаринов в Абхазии
Урожай мандаринов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Урожай мандаринов в Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 7 дек — РИА Новости. Через абхазо-российскую границу возобновилась перевозка мандаринов, сообщил и. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.
«

"Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть", — уточнил он.

Цитрусовые стали вновь перевозить "со вчерашней ночи".
Накануне на границе возникла проблема с вывозом абхазских мандаринов из-за обнаружения насекомого трипса. Это привело к задержке транспорта с грузом.
Для Абхазии экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых в этом сезоне.
Мандарины в коробках - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год
1 декабря, 10:12
 
РоссияАбхазияЭкономика
 
 
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