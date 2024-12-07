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В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию
В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию - РИА Новости, 07.12.2024
В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию
Через абхазо-российскую границу возобновилась перевозка мандаринов, сообщил и. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:07
2024-12-07T13:07
2024-12-07T14:47
россия
абхазия
экономика
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СУХУМ, 7 дек — РИА Новости. Через абхазо-российскую границу возобновилась перевозка мандаринов, сообщил и. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа."Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть", — уточнил он.Цитрусовые стали вновь перевозить "со вчерашней ночи".Накануне на границе возникла проблема с вывозом абхазских мандаринов из-за обнаружения насекомого трипса. Это привело к задержке транспорта с грузом. Для Абхазии экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых в этом сезоне.
https://ria.ru/20241201/mandariny-1986701761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, экономика
Россия, Абхазия, Экономика
В Абхазии заявили о возобновлении ввоза цитрусовых в Россию
На абхазо-российской границе возобновили перевозку цитрусовых