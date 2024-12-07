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Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце - РИА Новости, 07.12.2024
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21:10 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/peregovory-1987933994.html
Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце
Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце - РИА Новости, 07.12.2024
Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце
Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T21:10
2024-12-07T21:10
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце. Трамп и Макрон сначала провели двустороннюю встречу. Перед ее началом Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". По данным газеты New York Times, после завершения этой встречи в Елисейский дворец приехал Зеленский, который присоединился к обсуждению в трехстороннем формате. Как следует из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским, направившись на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Будущий глава Белого дома перед посадкой в автомобиль пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами. В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам.
https://ria.ru/20241207/protrezvet-1987924617.html
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в мире, сша, франция, париж, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина
В мире, США, Франция, Париж, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина
Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце

Трамп, Макрон и Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце.
Трамп и Макрон сначала провели двустороннюю встречу. Перед ее началом Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". По данным газеты New York Times, после завершения этой встречи в Елисейский дворец приехал Зеленский, который присоединился к обсуждению в трехстороннем формате.
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Вчера, 19:53
Как следует из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским, направившись на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
Будущий глава Белого дома перед посадкой в автомобиль пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.
В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам.
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В миреСШАФранцияПарижДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраина
 
 
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