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Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце
Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце - РИА Новости, 07.12.2024
Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце
Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T21:10
2024-12-07T21:10
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце. Трамп и Макрон сначала провели двустороннюю встречу. Перед ее началом Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". По данным газеты New York Times, после завершения этой встречи в Елисейский дворец приехал Зеленский, который присоединился к обсуждению в трехстороннем формате. Как следует из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским, направившись на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Будущий глава Белого дома перед посадкой в автомобиль пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами. В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам.
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в мире, сша, франция, париж, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина
В мире, США, Франция, Париж, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина
Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце
Трамп, Макрон и Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце