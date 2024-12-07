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Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце

Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце - РИА Новости, 07.12.2024

Трамп, Макрон и Зеленский провели переговоры в Елисейском дворце

Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T21:10

2024-12-07T21:10

2024-12-07T21:10

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце. Трамп и Макрон сначала провели двустороннюю встречу. Перед ее началом Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". По данным газеты New York Times, после завершения этой встречи в Елисейский дворец приехал Зеленский, который присоединился к обсуждению в трехстороннем формате. Как следует из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским, направившись на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Будущий глава Белого дома перед посадкой в автомобиль пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами. В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам.

https://ria.ru/20241207/protrezvet-1987924617.html

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в мире, сша, франция, париж, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина