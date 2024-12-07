https://ria.ru/20241207/parizh-1987838991.html

Церемония открытия собора Нотр-Дам пройдет в Париже в субботу

Церемония открытия собора Нотр-Дам пройдет в Париже в субботу - РИА Новости, 07.12.2024

Церемония открытия собора Нотр-Дам пройдет в Париже в субботу

Церемония открытия собора Нотр-Дам, символа Парижа, расположенного на острове Сите, который более пяти лет реставрировался после пожара в апреле 2019 года,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T00:42

2024-12-07T00:42

2024-12-07T00:42

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Церемония открытия собора Нотр-Дам, символа Парижа, расположенного на острове Сите, который более пяти лет реставрировался после пожара в апреле 2019 года, пройдет в субботу в присутствии порядка 40 глав государств и правительств. Церемония без папыВ субботу вечером состоится торжественная церемония открытия собора. В Париж на открытие Нотр-Дама прибудут в числе прочих Дональд Трамп и Принц Уэльский. Макрон приглашал и других лидеров, но многие - как Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III - отказались от посещения. Так же, как и папа Римский Франциск, который сообщил, что не приедет в Париж "из-за плотного графика", однако прибудет на Корсику неделю спустя. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". В ноябре Елисейский дворец сообщил, что Макрон планирует произнести речь внутри собора. Однако это решение подверглось резкой критике общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. В соцсетях появились мемы с Макроном в католической рясе. Выступление было перенесено на паперть. Но накануне открытия Елисейский дворец сообщил, что "из-за неблагоприятных погодных условий вся церемония пройдет внутри собора". Макрон, таким образом, станет первым политиком, выступающим в соборе. На это не отваживался ни один французский король. В ходе церемонии 7 декабря состоится "пробуждение органа", который был полностью разобран, почищен от пепла и пыли и собран заново. Будет прочитана молитва "Отче Наш". Освящение алтаря и первая месса состоятся в воскресенье утром. Тогда же собор откроется для посетителей. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Для безопасности церемонии остров Сите и набережные левого берега Сены будут перекрыты с 7 утра для пешеходов. Для автомобилистов они закрыты со среды. Церемонию, на которой ожидают порядка 40 глав государств и правительств, будут охранять 6 тысяч полицейских и жандармов, включая снайперов и отряды спецназа. Небо над Парижем также будет закрыто. Витражи Макрона и платный входДаже после завершения реконструкции собора битва за сохранение исторического облика Нотр-Дама не закончена. Макрон решительно настроен "оставить свой след" в соборе. Он выступил с идеей заменить шесть витражей в боковых капеллах на современные и объявил конкурс проектов. Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре высказалась против его инициативы, также была запущена петиция с требованием сохранить оригинальные витражи XIX века. Они не пострадали в пожаре и были отреставрированы вместе с другими в ходе ремонтных работ. Однако Макрон продолжает настаивать на этой идее. Победитель конкурса должен был быть объявлен в ходе открытия собора, но анонс было решено перенести. Министр культуры Франции Рашида Дати, в свою очередь, заявила, что хочет сделать вход в собор Парижской Богоматери платным для туристов. По ее словам, символическая плата в 5 евро позволит собрать 75 миллионов евро в год, что станет вкладом в сохранение культурного наследия страны. Решение было подвергнуто критике общественности, а в архиепархии Парижа напомнили, что доступ в церкви и соборы должен быть бесплатным для всех. Попытки модернизацииВо время ремонтных работ неоднократно разгоралась полемика. Основной задачей было восстановление крыши и шпиля, для которых по всей стране была отобрана тысяча дубов. Оригинальный шпиль был уничтожен во времена Великой французской революции и был реконструирован в середине XIX века архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. Под этим предлогом президент Франции Эммануэль Макрон вскоре после пожара заявил, что объявляет международный конкурс среди архитекторов на создание нового шпиля. Как заявил Елисейский дворец, президент хочет "придать оттенок современности" собору. Однако более тысячи деятелей истории и культуры со всего мира опубликовали петицию, требуя восстановления собора в точности в том виде, в котором он был до пожара. Макрон был вынужден уступить, и шпиль восстановили по чертежам Виолле-ле-Дюка. Вопрос материала кровли также вызвал протесты в обществе. Желание восстановить Нотр-Дам в первоначальном виде привело к использованию оригинальных материалов: дерева для каркаса и свинца для крыши. В пожаре 2019 года сгорело 460 тонн свинца. Множество ассоциаций распространили петицию с требованием приостановить строительство и заменить этот канцерогенный металл на другой. Они утверждали, что частицы свинца после дождя попадают в землю и в воду, а его мелкая пыль разносится с ветром. Ассоциации подали в суд, но так и не добились успеха - так же, как и противники использования дерева для каркаса, которые задавались вопросом: что будет в случае нового пожара, предлагая заменить дубовые балки бетонными. Ответом стала уникальная противопожарная система, установленная в соборе. В нее вошли резервуар на 625 кубометров воды и более километра труб для подачи 600 тысяч литров воды в час. При восстановлении интерьера собора парижская епархия, в свою очередь, также попыталась его "модернизировать". Предлагалось реорганизовать приделы, чтобы существующие произведения искусства перекликались с "произведениями сегодняшнего дня", такими как гобелены или даже видеопроекция библейских стихов. Последняя идея шокировала общественность. Вновь была опубликована петиция, осудившая проект за "эффект Диснейленда". От него также было решено отказаться. Виновники пожараПожар в Нотр-Даме произошел 19 апреля 2019 года. Эти кадры облетели весь мир: объятая огнем крыша собора и стометровый шпиль, ломающийся под напором пламени. Весь каркас крыши из 800-летних дубовых балок и шпиль рухнули внутрь собора. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. По словам участвовавших в тушении пожара, если бы огонь перекинулся на колокольни, собор было бы уже не спасти. Расследование причин пожара до сих пор не завершено и ни один виновный так и не был определен. У следователей были разные версии: указывалось, например, на несоблюдение мер безопасности рабочими, которые, несмотря на запрет, курили и использовали электроприборы во время ремонтных работ, проходивших на крыше. Однако никому так и не были предъявлены обвинения. Более 250 компаний по всей Франции и 2 тысячи рабочих были заняты на реконструкции собора. На ремонт собора было собрано 846 миллионов пожертвований со всего мира. Общая сумма реконструкции достигла 700 миллионов евро. Остальные средства планируется направить на обновление паперти, а также площади Жана XXIII и набережной Мориса Карема около собора.

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https://ria.ru/20241203/tramp-1986998070.html

https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html

https://ria.ru/20241129/parizh-1986435214.html

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париж, франция, испания, эммануэль макрон, дональд трамп, джо байден