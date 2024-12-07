https://ria.ru/20241207/otstavka-1987897865.html

Глава фракции правящей партии Южной Кореи подал в отставку

Глава фракции правящей партии Южной Кореи подал в отставку - РИА Новости, 07.12.2024

Глава фракции правящей партии Южной Кореи подал в отставку

Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:08

2024-12-07T16:08

2024-12-07T18:07

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СЕУЛ, 7 дек - РИА Новости. Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю заявил об отставке, сообщило агентство Рёнхап. "Чху Гён Хо заявил о желании оставить должность руководителя фракции правящей партии", - пишет агентство. Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.

https://ria.ru/20241207/parlament-1987892056.html

https://ria.ru/20241206/koreya-1987668973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее