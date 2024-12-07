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Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.12.2024
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 13 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T00:29
2024-12-07T00:29
2024-12-07T00:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 13 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено 13 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов