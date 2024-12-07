https://ria.ru/20241207/obstrel-1987838567.html

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.12.2024

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 13 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T00:29

2024-12-07T00:29

2024-12-07T00:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 13 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено 13 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.

https://ria.ru/20241205/rozlach-1987525412.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк