Главы Минобороны России и Индии обсудят вопросы военного сотрудничества
Министры обороны Индии и России обсудят военное и промышленное сотрудничество
Российско-индийские учения. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Министры обороны Индии Раджнатх Сингх и России Андрей Белоусов на заседании в Москве рассмотрят весь спектр отношений двух стран в сфере обороны, сообщило минобороны Индии.
"Два лидера рассмотрят весь спектр многогранных отношений между двумя странами в области обороны, включая военное и промышленное сотрудничество. Они также обменяются мнениями по современным региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщило минобороны Индии.
В рамках визита министр обороны Индии также посетит Калининград, где 9 декабря на судостроительном заводе "Янтарь" введет в эксплуатацию новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии "Tushil", отметили в ведомстве.
Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между Россией и Индией был подписан в 2018 году. Первый из достраивающихся на "Янтаре" – Tushil (экс "Адмирал Бутаков") передают в 2024 году, второй – Tamala (экс "Адмирал Истомин") – на рубеже 2024/2025 годов.
Изначально данные корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого.
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.