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Пермский край завоевал 26 наград на конкурсе "Туристический сувенир"

Пермский край завоевал 26 наград на конкурсе "Туристический сувенир" - РИА Новости, 07.12.2024

Пермский край завоевал 26 наград на конкурсе "Туристический сувенир"

Представители Пермского края удостоены 26 наград в рамках X Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:28

2024-12-07T16:28

2024-12-07T16:28

пермский край

пермь

кунгур

дмитрий махонин

гознак

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Представители Пермского края удостоены 26 наград в рамках X Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", сообщает пресс-служба регионального правительства. Подведение итогов конкурса прошло в Пермском доме народного творчества "Губерния". В мероприятии принял участие губернатор края Дмитрий Махонин. Он поблагодарил организаторов конкурса, отметив, что мероприятие помогает поддерживать креативные инициативы и развивать туристическую отрасль в стране. "Сам посетил выставку сувениров в рамках конкурса. Радуюсь, как это направление развивается в Прикамье. Считаю, что конкурс и дальше будет востребован. Самое главное, что вы любите свое дело, развиваете культуру и историю и несете ее в массы. Те сувениры, которые я покупаю, когда куда-нибудь приезжаю, и привожу их домой – это память на долгие годы. Спасибо всем участникам конкурса за яркие и интересные проекты. Желаю вам развития, благополучия и реализации всех ваших планов", – приводит пресс-служба слова Махонина. Отмечается, что больше всего призеров из Пермского края представлено в следующих категориях: "Сувенир города" – четыре человека, "Сувенир региона" – четыре человека и "Туристический сувенир для промышленного туризма" – три человека. В Прикамье активно развивается промышленный туризм. Для своих гостей предприятия разрабатывают уникальные запоминающиеся сувениры. Такие как игра "Нефтяной крокодил" и сувенир‐маскот "Пермский плюшевый промышленный". Сувенирная банкнота "Пермский краеведческий музей: пермский период" из серии "Музеи. Память о веках", созданная коллективом Пермской печатной фабрики — филиала акционерного общества "Гознак" к 300-летию Перми, завоевала Гран-при в номинации "Сувенир региона". В категории "Гастрономический сувенир" (еда) Гран-при конкурса присужден руководителю туристско-информационного центра "Басок Парма" (Кудымкар) Максиму Чугайнову за чипсы "Пермский коралл". Основные ингредиенты продукта – ягель и лесные ягоды. Натуральный мох вымачивается несколько суток, потом вываривается в ягодном сиропе: черника, смородина, брусника, – затем продукт высушивают. Впервые чипсы из мха были представлены на международной туристической выставке "MITT 2024" весной этого года. Высокую оценку жюри конкурса получили также пермские бренды: эмалированные лысьвенские кружки, коллекция футболок "Пермский звериный стиль", печатные пряники семьи Вязовых из Кунгура, лавки сувенирной продукции бренда "Пермская диковина". По данным пресс-службы, Махонин наградил председателя правления фонда развития общественных связей "Регион ПР", основателя конкурса "Туристический сувенир" Геннадия Шаталова благодарственным письмом за вклад и развитие туризма в Пермском крае и продвижение имиджа региона на федеральном уровне. Всего на конкурс "Туристический сувенир" в этом году было подано свыше 3,3 тысячи заявок из 70 регионов России, а также из Республики Беларусь.

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пермский край, пермь, кунгур, дмитрий махонин, гознак, россия