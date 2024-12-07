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В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика - РИА Новости, 07.12.2024
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09:37 07.12.2024 (обновлено: 11:22 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/moskva-1987858807.html
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика - РИА Новости, 07.12.2024
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:37
2024-12-07T11:22
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 2-го км МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - говорится ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика

На внешней стороне второго километра МКАД столкнулись четыре грузовика

© Фото : Московские спасатели/ВКонтактеПоследствия массового ДТП на внешней стороне 2-го километра МКАД. 7 декабря 2024
Последствия массового ДТП на внешней стороне 2-го километра МКАД. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Московские спасатели/ВКонтакте
Последствия массового ДТП на внешней стороне 2-го километра МКАД. 7 декабря 2024
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внешней стороне 2-го км МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - говорится ведомства.
Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Движение на внешней стороне МКАД восстановили
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ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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