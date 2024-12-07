https://ria.ru/20241207/moskva-1987858807.html
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика - РИА Новости, 07.12.2024
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:37
2024-12-07T09:37
2024-12-07T11:22
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987868231_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9269f8d52708c95fa0d460ae0979dd32.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 2-го км МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - говорится ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.
https://ria.ru/20240428/dvizhenie-1942958853.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987868231_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0b272937d8a352be2b598c5b546eebe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика
На внешней стороне второго километра МКАД столкнулись четыре грузовика