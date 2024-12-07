https://ria.ru/20241207/moskva-1987858807.html

В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика

В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика - РИА Новости, 07.12.2024

В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика

Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:37

2024-12-07T09:37

2024-12-07T11:22

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 2-го км МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - говорится ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.

https://ria.ru/20240428/dvizhenie-1942958853.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы