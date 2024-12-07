https://ria.ru/20241207/mosgorsud-1987847557.html

Мосгорсуд утвердил решение о ликвидации филиала "Пен-клуба"

Мосгорсуд утвердил решение о ликвидации филиала "Пен-клуба" - РИА Новости, 07.12.2024

Мосгорсуд утвердил решение о ликвидации филиала "Пен-клуба"

Мосгорсуд утвердил решение нижестоящего суда о ликвидации "Пен-Центра" - филиала британского "Пен-клуба", который занимался развитием культуры и защитой... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T04:44

2024-12-07T04:44

2024-12-07T04:44

справки

россия

москва

ссср

пен-клуб

московский городской суд

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение нижестоящего суда о ликвидации "Пен-Центра" - филиала британского "Пен-клуба", который занимался развитием культуры и защитой журналистов от репрессий, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Министерство юстиции РФ прошлой осенью обратилось в суд с административным иском к Российскому отделению Международного ПЕН-клуба "Русский Пен-Центр", в котором просил ликвидировать общество и исключить его из ЕГРЮЛ из-за резкой критики некоторых проектов законов, касающихся культурного и археологического наследия, что не соответствовало указанным в уставе видам деятельности. Кроме того, на сайте организации были опубликованы подробные инструкции для пользователей, как проголосовать против принятия данных поправок к законам. Среди основных задач общества в уставе были указаны развитие отечественной культуры и ее широкое распространение за рубежом, защита писателей, журналистов, деятелей культуры, подвергающихся гонению или любым видам дискриминации за осуществление ими своих профессиональных обязанностей, преодоление всех видов нетерпимости, мешающих демократическому развитию общества, участие в мероприятиях против расовой и национальной дискриминации и другие. Однако в ходе судебных разбирательств было установлено, что центр работал вопреки уставу и не соблюдал обозначенные виды деятельности. В связи с этим суд удовлетворил иск о ликвидации общества. "Ликвидировать российское отделение международного ПЕН-клуба "Русский ПЕН-центр" и исключить его из ЕГРЮЛ", - говорилось в решении Мещанского суда Москвы, которое было вынесено ещё в декабре 2023 года. Решение было обжаловано, однако спустя год Мосгорсуд его утвердил, оно вступило в законную силу. Российское отделение международного ПЕН-клуба "Русский ПЕН-центр" утвердило устав в 1992 году для работы на территории РФ, однако свою деятельность центр начал вести ещё во времена СССР в 1989 году. Отделение являлось структурным подразделением международной неправительственной бесприбыльной организации – Международного ПЕН-клуба (Всемирная Писательская Ассоциация), штаб-квартира которой располагается в Великобритании.

https://ria.ru/20241114/fond-1983646340.html

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справки, россия, москва, ссср, пен-клуб, московский городской суд