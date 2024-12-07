https://ria.ru/20241207/mikron-1987831100.html

Резидент ОЭЗ Москвы выпустил RFID-решение для систем пожаротушения

Резидент ОЭЗ Москвы выпустил RFID-решение для систем пожаротушения - РИА Новости, 07.12.2024

Резидент ОЭЗ Москвы выпустил RFID-решение для систем пожаротушения

Резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – заводом "Микрон" – было разработано RFID-решение для мониторинга и контроля состояния средств... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:13

2024-12-07T09:13

2024-12-07T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987830558_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_80ac08ba39ad038c572c8fc496d41329.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – заводом "Микрон" – было разработано RFID-решение для мониторинга и контроля состояния средств пожаротушения на промышленных предприятиях, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что этот завод уже внедрил и протестировал новую технологию на своем производстве.Данное решение позволяет дистанционно считывать сведения о противопожарном оборудовании. Также сокращается процедура регулярного осмотра огнетушителей. Благодаря разработке становится возможным быстро и точно определить, какие из огнетушителей нуждаются в обслуживании или замене. Также решение позволяет контролировать перемещение огнетушителей внутри компании."В ОЭЗ "Технополис Москва" разработкой и производством микроэлектроники занимаются около 40 компаний. Предприятиям присвоен статус резидента столичной ОЭЗ, который дает значительные налоговые льготы и позволяет инвестировать в собственное развитие и разработку передовых решений. В ассортименте резидента ОЭЗ Москвы представлено более 200 видов RFID-меток, предназначенных для маркировки объектов с различными функциональными требованиями, особенностями материалов и условиями эксплуатации", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что в числе последних решений значится RFID-метка для учета систем противопожарной безопасности. Эта технология позволяет отслеживать жизненный цикл средств пожаротушения – от момента покупки и хранения до утилизации.Отмечается, что коробочное решение "RFID-инвентаризация" является полностью отечественной разработкой, основанной на российских технологиях. Оно включает в себя набор самоклеящихся меток для самостоятельной маркировки объектов, считыватель, обеспечивающий автоматизированный учет материальных ценностей, а также соответствующее программное обеспечение.В свою очередь, директор по продажам RFID и IT АО "Микрон" Василий Власов заявил, что уже разработана и производится линейка меток различной конфигурации для обеспечения промбезопасности под технические требования заказчика.Новая разработка уже внедрена в промышленную инфраструктуру завода "Микрон", уточнили в ДИПП. Каждый огнетушитель, учет которых ранее велся вручную, оснащен RFID-меткой с уникальным номером собственного производства. Это помогает повысить уровень безопасности на предприятии и предотвращает чрезвычайные ситуации.По словам генерального директора особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, собственная RFID-лаборатория позволяет предприятию разрабатывать решения для выполнения разных задач. Каждый год компания производит более 30 новых типономиналов радиочастотных изделий. Многие из этих решений не имеют аналогов на рынке России.ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом. Там действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, где размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, составляет более 280 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщал, что за 10 месяцев текущего года московские производители нарастили выпуск станков, машин и оборудования для обработки металлов на 5,6 процента к тому же периоду 2023 года. Это стало возможным благодаря введенным городом мерам поддержи.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, анатолий гарбузов