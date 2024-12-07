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В МЭР прокомментировали отказы россиянам во въезде в Мексику - РИА Новости, 07.12.2024
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Туризм
 
09:40 07.12.2024 (обновлено: 09:41 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/meksika-1987859113.html
В МЭР прокомментировали отказы россиянам во въезде в Мексику
В МЭР прокомментировали отказы россиянам во въезде в Мексику - РИА Новости, 07.12.2024
В МЭР прокомментировали отказы россиянам во въезде в Мексику
Участившиеся случаи отказов во въезде туристов из России на границе Мексики не носят массового характера, российское посольство следит за ситуацией, сообщил... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:40
2024-12-07T09:41
туризм
россия
мексика
никита кондратьев
эдуардо вильегас мехиас
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз туриндустрии (рст)
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Участившиеся случаи отказов во въезде туристов из России на границе Мексики не носят массового характера, российское посольство следит за ситуацией, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Она не массовая, и наше посольство в Мексике тоже следит за этой ситуацией… На самом деле она была всегда. Тут вопрос просто в мексиканских пограничниках, которые сверяют цель визита, и по определенным своим каким-то решениям или какой-то определенной своей информации, которая есть, они некоторых граждан не пускают. Не сказать, что это постоянная такая история, просто есть процент туристов, которых не пускают, часто это из-за каких-то ошибок в анкетах, когда ставят неправильную цель визита", - сообщил Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!". Накануне в Ассоциации туроператоров России сообщили, что посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретился с туроператорами по поводу решения проблем, связанных с участившимися случаями отказов во въезде туристов из России на границе Мексики. Там уточнили, что по ее итогам было принято решение разработать совместный гайд в помощь туристам, где будут рассмотрены вопросы, которые им могут задавать на границе. В начале декабря в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, что было вызвано участившимися отказами во въезде российских путешественников.
https://ria.ru/20240613/viza-1952573117.html
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россия, мексика, никита кондратьев, эдуардо вильегас мехиас, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм
Туризм, Россия, Мексика, Никита Кондратьев, Эдуардо Вильегас Мехиас, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский союз туриндустрии (РСТ), Новости - Туризм
В МЭР прокомментировали отказы россиянам во въезде в Мексику

МЭР: отказы россиянам во въезде в Мексику не носят массового характера

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Участившиеся случаи отказов во въезде туристов из России на границе Мексики не носят массового характера, российское посольство следит за ситуацией, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Она не массовая, и наше посольство в Мексике тоже следит за этой ситуацией… На самом деле она была всегда. Тут вопрос просто в мексиканских пограничниках, которые сверяют цель визита, и по определенным своим каким-то решениям или какой-то определенной своей информации, которая есть, они некоторых граждан не пускают. Не сказать, что это постоянная такая история, просто есть процент туристов, которых не пускают, часто это из-за каких-то ошибок в анкетах, когда ставят неправильную цель визита", - сообщил Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
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В начале декабря в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, что было вызвано участившимися отказами во въезде российских путешественников.
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ТуризмРоссияМексикаНикита КондратьевЭдуардо Вильегас МехиасМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Российский союз туриндустрии (РСТ)Новости - Туризм
 
 
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