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На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск" - РИА Новости, 07.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:18 07.12.2024 (обновлено: 09:27 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/medvedeva-1987857430.html
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск" - РИА Новости, 07.12.2024
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"
Новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:18
2024-12-07T09:27
культура
курская область
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". Как следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24", новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" о том, как столичные коммунальщики в кратчайшие сроки пришли на помощь соотечественникам в Курской области. В фильме расскажут, как всего за несколько суток в Курской области силами специалистов городского хозяйства Москвы были развернуты 36 пунктов временного размещения для 20 тысяч эвакуированных жителей, а также обеспечены доставка продуктов и приготовление пищи, наличие предметов первой необходимости, медицинское обслуживание, предоставление бытовых услуг, санитарное содержание и контроль пожарной безопасности.
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курская область
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курская область, москва
Культура, Курская область, Москва
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"

На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСаида Медведева
Саида Медведева - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Саида Медведева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24".
Как следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24", новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" о том, как столичные коммунальщики в кратчайшие сроки пришли на помощь соотечественникам в Курской области.
В фильме расскажут, как всего за несколько суток в Курской области силами специалистов городского хозяйства Москвы были развернуты 36 пунктов временного размещения для 20 тысяч эвакуированных жителей, а также обеспечены доставка продуктов и приготовление пищи, наличие предметов первой необходимости, медицинское обслуживание, предоставление бытовых услуг, санитарное содержание и контроль пожарной безопасности.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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КультураКурская областьМосква
 
 
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