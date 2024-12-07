https://ria.ru/20241207/medvedeva-1987857430.html

На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"

На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск" - РИА Новости, 07.12.2024

На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"

Новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:18

2024-12-07T09:18

2024-12-07T09:27

культура

курская область

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987857724_0:91:2987:1771_1920x0_80_0_0_c09c726c937152ac0071c04418576e7d.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". Как следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24", новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" о том, как столичные коммунальщики в кратчайшие сроки пришли на помощь соотечественникам в Курской области. В фильме расскажут, как всего за несколько суток в Курской области силами специалистов городского хозяйства Москвы были развернуты 36 пунктов временного размещения для 20 тысяч эвакуированных жителей, а также обеспечены доставка продуктов и приготовление пищи, наличие предметов первой необходимости, медицинское обслуживание, предоставление бытовых услуг, санитарное содержание и контроль пожарной безопасности.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987805855.html

курская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, москва