https://ria.ru/20241207/medvedeva-1987857430.html
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск" - РИА Новости, 07.12.2024
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"
Новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:18
2024-12-07T09:18
2024-12-07T09:27
культура
курская область
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" покажут в субботу в эфире телеканала "Россия 24". Как следует из анонса, который показан в эфире телеканала "Россия 24", новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск" о том, как столичные коммунальщики в кратчайшие сроки пришли на помощь соотечественникам в Курской области. В фильме расскажут, как всего за несколько суток в Курской области силами специалистов городского хозяйства Москвы были развернуты 36 пунктов временного размещения для 20 тысяч эвакуированных жителей, а также обеспечены доставка продуктов и приготовление пищи, наличие предметов первой необходимости, медицинское обслуживание, предоставление бытовых услуг, санитарное содержание и контроль пожарной безопасности.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987805855.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, москва
Культура, Курская область, Москва
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Медведевой "Москва – Курск"
На телеканале "Россия 24" покажут новый фильм Саиды Медведевой "Москва – Курск"