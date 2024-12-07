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Лавров прокомментировал появление лидера ХТШ* на CNN - РИА Новости, 07.12.2024
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18:32 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987914807.html
Лавров прокомментировал появление лидера ХТШ* на CNN
Лавров прокомментировал появление лидера ХТШ* на CNN - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров прокомментировал появление лидера ХТШ* на CNN
Появление лидера террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммада аль-Джулани* на близком к администрации президента США Джо Байдена телеканале РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:32
2024-12-07T18:32
в мире
сирия
россия
джо байден
сергей лавров
башар асад
оон
воздушно-космические силы россии
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Появление лидера террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммада аль-Джулани* на близком к администрации президента США Джо Байдена телеканале CNN как минимум вызывает вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее аль-Джулани* дал интервью американскому телеканалу CNN, впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью является свержение президента Сирии Башара Асада. "Я не видел все интервью, не слышал и не читал, я только знаю, что ему предоставили площадку CNN. Это канал, который известен тем, что он близок администрации Джо Байдена. Администрация Джо Байдена совсем недавно, когда эти события начались, по определенным каналам нам сообщила, что они по-прежнему считают "Хайат Тахрир аш-Шам"* террористической организацией, и не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а еще и потому, что она находится в террористическом списке США", - сказал Лавров журналистам в субботу. "Конечно, вызывает вопросы как минимум, мягко сказать, появление руководителя этой организации на канале CNN", - подчеркнул министр. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Организация признана террористической и запрещена в РФ
https://ria.ru/20241207/turtsiya-1987912950.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987910410.html
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в мире, сирия, россия, джо байден, сергей лавров, башар асад, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Башар Асад, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров прокомментировал появление лидера ХТШ* на CNN

Лавров: появление лидера ХТШ на телеканале CNN вызывает вопросы

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Появление лидера террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммада аль-Джулани* на близком к администрации президента США Джо Байдена телеканале CNN как минимум вызывает вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее аль-Джулани* дал интервью американскому телеканалу CNN, впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их целью является свержение президента Сирии Башара Асада.
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"Я не видел все интервью, не слышал и не читал, я только знаю, что ему предоставили площадку CNN. Это канал, который известен тем, что он близок администрации Джо Байдена. Администрация Джо Байдена совсем недавно, когда эти события начались, по определенным каналам нам сообщила, что они по-прежнему считают "Хайат Тахрир аш-Шам"* террористической организацией, и не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а еще и потому, что она находится в террористическом списке США", - сказал Лавров журналистам в субботу.
"Конечно, вызывает вопросы как минимум, мягко сказать, появление руководителя этой организации на канале CNN", - подчеркнул министр.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
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