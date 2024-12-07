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Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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16:47 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987905004.html
Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии
Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии
Россия совместно с Ираном и Турцией будут предпринимать шаги, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии был услышан, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:47
2024-12-07T16:47
в мире
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Россия совместно с Ираном и Турцией будут предпринимать шаги, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии был услышан, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы договорились сегодня с Ираном и Турцией, чтобы сделать сильный призыв, о котором я сказал (призыв к деэскалации в Сирии – ред.). Мы будем предпринимать конкретные шаги, чтобы убедиться, что этот призыв был услышан", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
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в мире, цены на нефть, россия, иран, турция, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Цены на нефть, Россия, Иран, Турция, Сергей Лавров, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии

Лавров: РФ, Турция и Иран примут меры, чтобы призыв к деэскалации в CАР услышали

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Россия совместно с Ираном и Турцией будут предпринимать шаги, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии был услышан, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Мы договорились сегодня с Ираном и Турцией, чтобы сделать сильный призыв, о котором я сказал (призыв к деэскалации в Сирии – ред.). Мы будем предпринимать конкретные шаги, чтобы убедиться, что этот призыв был услышан", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
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