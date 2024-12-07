https://ria.ru/20241207/lavrov-1987905004.html

Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии

Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии

Россия совместно с Ираном и Турцией будут предпринимать шаги, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии был услышан, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:47

2024-12-07T16:47

2024-12-07T16:47

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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Россия совместно с Ираном и Турцией будут предпринимать шаги, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии был услышан, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы договорились сегодня с Ираном и Турцией, чтобы сделать сильный призыв, о котором я сказал (призыв к деэскалации в Сирии – ред.). Мы будем предпринимать конкретные шаги, чтобы убедиться, что этот призыв был услышан", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, иран, турция, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024