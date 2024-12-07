https://ria.ru/20241207/lavrov-1987898195.html

Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией

Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией

Идеи для обеспечения территориальной целостности Сирии, как и безопасности турецко-сирийской границы, обсуждаются для их дальнейшего применения на практике,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:09

2024-12-07T16:09

2024-12-07T16:26

война в сирии

сирия

турция

обострение ситуации в сирии — 2024

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

дамаск (город)

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Идеи для обеспечения территориальной целостности Сирии, как и безопасности турецко-сирийской границы, обсуждаются для их дальнейшего применения на практике, отношения Дамаска и Анкары, несомненно, должны прийти в норму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть ряд идей, которые мы хотим применить на практике, чтобы сохранить Сирию территориально целостной и единой, обеспечивая безопасность границы, которая становилась проницаемой для атак террористов на территории Турции ... Я нисколько не сомневаюсь, что отношения между Сирией и Турцией должны быть нормализованы, и мы будем делать что угодно, чтобы помочь", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.

https://ria.ru/20241206/erdogan-1987720059.html

сирия

турция

дамаск (город)

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Наталья Макарова

сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, дамаск (город)