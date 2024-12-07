Рейтинг@Mail.ru
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:09 07.12.2024 (обновлено: 16:26 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987898195.html
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией
Идеи для обеспечения территориальной целостности Сирии, как и безопасности турецко-сирийской границы, обсуждаются для их дальнейшего применения на практике,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:09
2024-12-07T16:26
война в сирии
сирия
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Идеи для обеспечения территориальной целостности Сирии, как и безопасности турецко-сирийской границы, обсуждаются для их дальнейшего применения на практике, отношения Дамаска и Анкары, несомненно, должны прийти в норму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть ряд идей, которые мы хотим применить на практике, чтобы сохранить Сирию территориально целостной и единой, обеспечивая безопасность границы, которая становилась проницаемой для атак террористов на территории Турции ... Я нисколько не сомневаюсь, что отношения между Сирией и Турцией должны быть нормализованы, и мы будем делать что угодно, чтобы помочь", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.
https://ria.ru/20241206/erdogan-1987720059.html
сирия
турция
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, дамаск (город)
Война в Сирии, Сирия, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Дамаск (город)
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией

Лавров заявил, что отношения Сирии и Турции нормализуются, в этом нет сомнений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Идеи для обеспечения территориальной целостности Сирии, как и безопасности турецко-сирийской границы, обсуждаются для их дальнейшего применения на практике, отношения Дамаска и Анкары, несомненно, должны прийти в норму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Есть ряд идей, которые мы хотим применить на практике, чтобы сохранить Сирию территориально целостной и единой, обеспечивая безопасность границы, которая становилась проницаемой для атак террористов на территории Турции ... Я нисколько не сомневаюсь, что отношения между Сирией и Турцией должны быть нормализованы, и мы будем делать что угодно, чтобы помочь", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече
6 декабря, 14:19
 
Война в СирииСирияТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала