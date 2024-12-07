https://ria.ru/20241207/lavrov-1987898195.html
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией
Идеи для обеспечения территориальной целостности Сирии, как и безопасности турецко-сирийской границы, обсуждаются для их дальнейшего применения на практике,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:09
2024-12-07T16:09
2024-12-07T16:26
война в сирии
сирия
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Идеи для обеспечения территориальной целостности Сирии, как и безопасности турецко-сирийской границы, обсуждаются для их дальнейшего применения на практике, отношения Дамаска и Анкары, несомненно, должны прийти в норму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть ряд идей, которые мы хотим применить на практике, чтобы сохранить Сирию территориально целостной и единой, обеспечивая безопасность границы, которая становилась проницаемой для атак террористов на территории Турции ... Я нисколько не сомневаюсь, что отношения между Сирией и Турцией должны быть нормализованы, и мы будем делать что угодно, чтобы помочь", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.
https://ria.ru/20241206/erdogan-1987720059.html
сирия
турция
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, дамаск (город)
Война в Сирии, Сирия, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Дамаск (город)
Лавров уверен в нормализации отношений между Сирией и Турцией
Лавров заявил, что отношения Сирии и Турции нормализуются, в этом нет сомнений