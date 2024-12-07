https://ria.ru/20241207/lavrov-1987896267.html
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях
Использование террористов для достижения геополитических целей, как это происходит с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*)... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:01
2024-12-07T16:01
2024-12-07T16:16
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Использование террористов для достижения геополитических целей, как это происходит с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) в Сирии, недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы абсолютно убеждены в недопустимости использования террористов, как "Хайят Тахрир аш-Шам"*, для достижения геополитических целей, как это делается сейчас с организацией этого наступления из идлибской зоны деэскалации", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, сергей лавров, в мире
Сирия, Россия, Сергей Лавров, Война в Сирии, В мире
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях
Лавров: недопустимо использовать террористов в геополитических целях, как в САР