https://ria.ru/20241207/lavrov-1987896267.html

Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях

Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях

Использование террористов для достижения геополитических целей, как это происходит с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*)... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:01

2024-12-07T16:01

2024-12-07T16:16

сирия

россия

сергей лавров

война в сирии

в мире

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Использование террористов для достижения геополитических целей, как это происходит с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) в Сирии, недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы абсолютно убеждены в недопустимости использования террористов, как "Хайят Тахрир аш-Шам"*, для достижения геополитических целей, как это делается сейчас с организацией этого наступления из идлибской зоны деэскалации", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, россия, сергей лавров, в мире