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Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:01 07.12.2024 (обновлено: 16:16 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987896267.html
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях
Использование террористов для достижения геополитических целей, как это происходит с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*)... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:01
2024-12-07T16:16
сирия
россия
сергей лавров
война в сирии
в мире
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Использование террористов для достижения геополитических целей, как это происходит с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) в Сирии, недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы абсолютно убеждены в недопустимости использования террористов, как "Хайят Тахрир аш-Шам"*, для достижения геополитических целей, как это делается сейчас с организацией этого наступления из идлибской зоны деэскалации", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.* Террористическая организация, запрещенная в России
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сирия, россия, сергей лавров, в мире
Сирия, Россия, Сергей Лавров, Война в Сирии, В мире
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях

Лавров: недопустимо использовать террористов в геополитических целях, как в САР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Использование террористов для достижения геополитических целей, как это происходит с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) в Сирии, недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы абсолютно убеждены в недопустимости использования террористов, как "Хайят Тахрир аш-Шам"*, для достижения геополитических целей, как это делается сейчас с организацией этого наступления из идлибской зоны деэскалации", - сказал Лавров, отвечая на вопросы в рамках Дохийского форума.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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