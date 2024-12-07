https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895312.html

Лавров отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии

Лавров отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:54

2024-12-07T15:54

2024-12-07T16:14

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

война в сирии

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии."Какой прогноз? Я не могу предположить, мы этим не занимаемся", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html

сирия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)