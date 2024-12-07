https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895312.html
Лавров отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии
Лавров отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:54
2024-12-07T15:54
2024-12-07T16:14
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
война в сирии
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии."Какой прогноз? Я не могу предположить, мы этим не занимаемся", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Война в Сирии
Лавров отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии
Лавров заявил, что не может предположить, как будут развиваться события в Сирии