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Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1987939761.html
Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово
Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово - РИА Новости, 07.12.2024
Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово
Оператор БПЛА Южной группировки войск сумел уничтожить подразделение ВСУ, которая отступала под натиском ВС РФ, рассказал РИА Новости источник в силовых службах РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:37
2024-12-07T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Оператор БПЛА Южной группировки войск сумел уничтожить подразделение ВСУ, которая отступала под натиском ВС РФ, рассказал РИА Новости источник в силовых службах ДНР. В конце ноября, когда ВС РФ активно продвигались в центр Курахово, во время захода российской штурмовой группы ВСУ срочно покинули позиции и укрылись в здании у частного сектора. При оперативном взаимодействии оператора БПЛА с командиром штурмовиков ударный беспилотник уничтожил отступавших, рассказал собеседник. "После артподготовки, шторма (штурмовая группа - ред.) разбили группу противника в центре Курахово, они попытались, две группы ушли из центра города, другая, из восьми человек, укрылась в здании неподалеку, где их оперативно накрыл расчет БПЛА", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html
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в мире, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово

Оператор БПЛА уничтожил группу ВСУ, которая отступала из центра Курахово в ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ на блокпосту возле Курахово
Солдат ВСУ на блокпосту возле Курахово - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ на блокпосту возле Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Оператор БПЛА Южной группировки войск сумел уничтожить подразделение ВСУ, которая отступала под натиском ВС РФ, рассказал РИА Новости источник в силовых службах ДНР.
В конце ноября, когда ВС РФ активно продвигались в центр Курахово, во время захода российской штурмовой группы ВСУ срочно покинули позиции и укрылись в здании у частного сектора. При оперативном взаимодействии оператора БПЛА с командиром штурмовиков ударный беспилотник уничтожил отступавших, рассказал собеседник.
«
"После артподготовки, шторма (штурмовая группа - ред.) разбили группу противника в центре Курахово, они попытались, две группы ушли из центра города, другая, из восьми человек, укрылась в здании неподалеку, где их оперативно накрыл расчет БПЛА", - рассказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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