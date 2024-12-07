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Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово
Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово - РИА Новости, 07.12.2024
Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово
Оператор БПЛА Южной группировки войск сумел уничтожить подразделение ВСУ, которая отступала под натиском ВС РФ, рассказал РИА Новости источник в силовых службах РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:37
2024-12-07T22:37
2024-12-07T22:37
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Оператор БПЛА Южной группировки войск сумел уничтожить подразделение ВСУ, которая отступала под натиском ВС РФ, рассказал РИА Новости источник в силовых службах ДНР. В конце ноября, когда ВС РФ активно продвигались в центр Курахово, во время захода российской штурмовой группы ВСУ срочно покинули позиции и укрылись в здании у частного сектора. При оперативном взаимодействии оператора БПЛА с командиром штурмовиков ударный беспилотник уничтожил отступавших, рассказал собеседник. "После артподготовки, шторма (штурмовая группа - ред.) разбили группу противника в центре Курахово, они попытались, две группы ушли из центра города, другая, из восьми человек, укрылась в здании неподалеку, где их оперативно накрыл расчет БПЛА", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово
Оператор БПЛА уничтожил группу ВСУ, которая отступала из центра Курахово в ДНР