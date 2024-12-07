https://ria.ru/20241207/krasnodar-1987840480.html
Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре
Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре - РИА Новости, 07.12.2024
Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре
Причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:18
2024-12-07T01:18
2024-12-07T02:05
происшествия
краснодар
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мария львова-белова
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины", — сказал собеседник агентства. Как сообщили ранее РИА Новости в прокуратуре, в школе в поселке Российский восьмиклассник напал с ножом на других учеников. По данным оперштаба Кубани, в ходе конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.Нападавшего задержали на месте.В ситуации разбираются правоохранительные органы, прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.
https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html
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происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Россия, Мария Львова-Белова, Нападение в краснодарской школе
Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре
Конфликт в школе в Краснодаре мог начаться из-за попытки заступиться за девочку
КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее РИА Новости в прокуратуре, в школе в поселке Российский восьмиклассник напал с ножом на других учеников. По данным оперштаба Кубани, в ходе конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.
Нападавшего задержали на месте.
В ситуации разбираются правоохранительные органы, прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.