https://ria.ru/20241207/krasnodar-1987840480.html

Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре

Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре - РИА Новости, 07.12.2024

Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре

Причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:18

2024-12-07T01:18

2024-12-07T02:05

происшествия

краснодар

россия

мария львова-белова

нападение в краснодарской школе

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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины", — сказал собеседник агентства. Как сообщили ранее РИА Новости в прокуратуре, в школе в поселке Российский восьмиклассник напал с ножом на других учеников. По данным оперштаба Кубани, в ходе конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.Нападавшего задержали на месте.В ситуации разбираются правоохранительные органы, прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.

https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе