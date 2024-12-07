https://ria.ru/20241207/koreya-1987906615.html

Лидер оппозиции Южной Кореи пообещал добиться импичмента президенту

Лидер оппозиции Южной Кореи пообещал добиться импичмента президенту - РИА Новости, 07.12.2024

Лидер оппозиции Южной Кореи пообещал добиться импичмента президенту

Лидер "Объединенной демократической партии" Южной Кореи Ли Чжэ Мён после провального голосования в парламенте по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю заявил, РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:58

2024-12-07T16:58

2024-12-07T16:58

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СЕУЛ, 7 дек - РИА Новости. Лидер "Объединенной демократической партии" Южной Кореи Ли Чжэ Мён после провального голосования в парламенте по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю заявил, что оппозиция обязательно добьется отрешения президента от должности, пообещав сделать это до конца года. "Мы ни за что не оставим (попыток отрешить президента от должности - ред.). Обязательно привлечем к ответственности за действия по насильственному захвату власти и вооруженному мятежу и преодолеем весь этот хаос... Мы обязательно объявим импичмент господину Юн Сок Ёлю, который стал самым худшим риском для Республики Корея", - приводит слова Ли Чжэ Мёна агентство Рёнхап. Председатель главной оппозиционной партии раскритиковал правящую "Гражданскую силу" за отказ принять участие в голосовании. Ли Чжэ Мён назвал ее "преступной партией, предавшей своей суверенитет", а также "партией захвата власти и вооруженного мятежа", которая больше не может считаться демократической. Лидер "Объединенной демократической партии" пообещал своим сторонникам "обязательно вернуть эту страну к нормальности к концу года", сделав таким образом "рождественский подарок" своим гражданам. Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.

https://ria.ru/20241207/otstavka-1987897865.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее