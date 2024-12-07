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Всероссийский фестиваль елок открылся в Кирове

Всероссийский фестиваль елок открылся в Кирове - РИА Новости, 07.12.2024

Всероссийский фестиваль елок открылся в Кирове

Всероссийский фестиваль елок открылся в новогодней столице России - городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:32

2024-12-07T17:32

2024-12-07T17:32

общество

россия

кировская область

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Всероссийский фестиваль елок открылся в новогодней столице России - городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. "В фестивале принимают участие более 100 лесных красавиц от всех регионов России, а также от общественных организаций и партнеров праздника. Елочные украшения отражают исторические и природные достопримечательности субъектов РФ, культуру, традиции и даже кухню разных народов России", - говорится в сообщении. Так, елка Белгородской области украшена яркими шарами с символикой региона, наименованиями населенных пунктов, элементами их гербов. На елочных шарах из города Шебекино изображены башня и подковы, которые символизируют ратные подвиги русских воинов на защите южных рубежей России, а также развитие земледелия и промышленности. Брянская новогодняя ель наряжена фигурками кукол в национальных костюмах. А жители Тюменской области отразили в елочном наряде исконные традиции сибирской кухни – большие пельмени, выполненные из текстиля. "Посетители фестиваля увидят и елку Музея Победы – с аутентичными игрушками военного времени, подобные украшения на ёлку делали дети в годы Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении. Елка Кировской области, которая представляет новогоднюю столицу России, украшена гербами всех муниципальных образований вятского края, а также изображениями с вятскими народными художественными промыслами. У каждой из елок размещены аншлаги с названием региона, послы гостеприимства рассказывают посетителям о родном крае, его истории и культуре. На елочном фестивале побывал вместе с семьей губернатор Кировской области Александр Соколов. Он пообщался со всеми послами гостеприимства, поблагодарил за участие в событиях новогодней столицы. "Из всех регионов нашей многонациональной страны к нам приехали послы гостеприимства, привезли свои традиции празднования Нового года. У нас сегодня здесь елки от каждого региона России, украшенные подарками, игрушками из региона. И мы с вами сегодня начинаем общий российский Новый год", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

россия

кировская область

киров

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общество, россия, кировская область, киров, александр соколов