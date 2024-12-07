https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987883156.html
Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни
Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни - РИА Новости, 07.12.2024
Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни
Первая часть недели на посту врио губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных путей их решения, сказал врио... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:26
2024-12-07T14:26
2024-12-07T14:26
политика
курская область
россия
москва
александр хинштейн
владимир путин
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_a09ae9d432b3d1bb8669c986521e04ed.jpg
КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Первая часть недели на посту врио губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных путей их решения, сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн журналистам. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. "Первый день сегодня мы на курской земле… Первую часть недели я посвящу тому, чтобы основной срез проблем и возможных путей их решения для себя сформировать", - сказал Александр Хинштейн. Врио губернатора Курской области также уточнил, что уже договорился о новой встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным на следующей неделе в Москве для обсуждения основных проблем региона.
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987882404.html
курская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_67:0:2200:1600_1920x0_80_0_0_29b86fc458ed6375063ed478c75d4476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, россия, москва, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Курская область, Россия, Москва, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни
Хинштейн: первая часть недели будет посвящена формированию среза проблем региона