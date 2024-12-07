https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987883156.html

Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни

Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни - РИА Новости, 07.12.2024

Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни

Первая часть недели на посту врио губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных путей их решения, сказал врио... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:26

2024-12-07T14:26

2024-12-07T14:26

политика

курская область

россия

москва

александр хинштейн

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Первая часть недели на посту врио губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных путей их решения, сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн журналистам. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. "Первый день сегодня мы на курской земле… Первую часть недели я посвящу тому, чтобы основной срез проблем и возможных путей их решения для себя сформировать", - сказал Александр Хинштейн. Врио губернатора Курской области также уточнил, что уже договорился о новой встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным на следующей неделе в Москве для обсуждения основных проблем региона.

https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987882404.html

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политика, курская область, россия, москва, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)