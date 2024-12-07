https://ria.ru/20241207/izrail-1987851847.html

Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 07.12.2024

Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

Израильская авиация перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T06:53

2024-12-07T06:53

2024-12-07T06:53

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Израильская авиация перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Недавно из Йемена была выпущена ракета, которая была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20241206/izrail-1987691270.html

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в мире, йемен, израиль, ввс израиля, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024