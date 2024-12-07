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Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 07.12.2024
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06:53 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/izrail-1987851847.html
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 07.12.2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Израильская авиация перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T06:53
2024-12-07T06:53
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ввс израиля
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Израильская авиация перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Недавно из Йемена была выпущена ракета, которая была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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в мире, йемен, израиль, ввс израиля, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, ВВС Израиля, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

ЦАХАЛ заявил о перехвате авиацией ракеты, запущенной из Йемена в сторону Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Израильская авиация перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Недавно из Йемена была выпущена ракета, которая была перехвачена ВВС Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном
Вчера, 12:18
 
В миреЙеменИзраильВВС ИзраиляОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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