https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html

Хинштейн назвал свои базовые принципы

Хинштейн назвал свои базовые принципы - РИА Новости, 07.12.2024

Хинштейн назвал свои базовые принципы

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что видит базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:30

2024-12-07T14:30

2024-12-07T14:30

политика

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 7 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что видит базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. "Вижу базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость", - сказал Хинштейн журналистам. Он подчеркнул, что ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один. "Власть должна не просто уметь слышать людей, не просто имитировать какую-то открытость, а эту открытость реализовывать. А делать это можно только при постоянной коммуникации с гражданами", - добавил Хинштейн. Он отметил, что ему предстоит ещё очень многое сделать для того, чтобы люди поверили, чтобы были выполнены поручения и задачи, поставленные главой государства. "Для этого, мне кажется, надо быть честным с людьми, надо быть открытым с людьми и работать так, чтобы тебе потом не было стыдно смотреть людям в глаза", - сказал Хинштейн.

https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html

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курская область

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Наталья Макарова

политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)