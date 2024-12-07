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Хинштейн назвал свои базовые принципы - РИА Новости, 07.12.2024
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14:30 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html
Хинштейн назвал свои базовые принципы
Хинштейн назвал свои базовые принципы - РИА Новости, 07.12.2024
Хинштейн назвал свои базовые принципы
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что видит базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:30
2024-12-07T14:30
политика
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 7 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что видит базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. "Вижу базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость", - сказал Хинштейн журналистам. Он подчеркнул, что ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один. "Власть должна не просто уметь слышать людей, не просто имитировать какую-то открытость, а эту открытость реализовывать. А делать это можно только при постоянной коммуникации с гражданами", - добавил Хинштейн. Он отметил, что ему предстоит ещё очень многое сделать для того, чтобы люди поверили, чтобы были выполнены поручения и задачи, поставленные главой государства. "Для этого, мне кажется, надо быть честным с людьми, надо быть открытым с людьми и работать так, чтобы тебе потом не было стыдно смотреть людям в глаза", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987805855.html
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Хинштейн назвал свои базовые принципы

Врио курского губернатора назвал закон и справедливость своим базовым принципом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 7 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что видит базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций
6 декабря, 18:54
"Вижу базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость", - сказал Хинштейн журналистам.
Он подчеркнул, что ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один.
«
"Власть должна не просто уметь слышать людей, не просто имитировать какую-то открытость, а эту открытость реализовывать. А делать это можно только при постоянной коммуникации с гражданами", - добавил Хинштейн.
Он отметил, что ему предстоит ещё очень многое сделать для того, чтобы люди поверили, чтобы были выполнены поручения и задачи, поставленные главой государства.
"Для этого, мне кажется, надо быть честным с людьми, надо быть открытым с людьми и работать так, чтобы тебе потом не было стыдно смотреть людям в глаза", - сказал Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области
6 декабря, 18:40
 
ПолитикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)
 
 
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