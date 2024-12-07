https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987882404.html

Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег

Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег - РИА Новости, 07.12.2024

Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:13

2024-12-07T14:13

2024-12-07T14:14

политика

курская область

россия

александр хинштейн

марат хуснуллин

владимир путин

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КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег. Хинштейн напомнил журналистам, что провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Рассказал, что также встретился с большинством вице-премьеров, с основными профильными министрами РФ и другими федеральными чиновниками. "С федеральным центром начал уже самым активным образом работать… Провёл консультации, переговоры, ну, практически с половиной членов правительства… Я очень рассчитываю в своей работе, конечно же, на поддержку своих еще в недавнем прошлом коллег", - сказал Хинштейн.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.

https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, россия, александр хинштейн, марат хуснуллин, владимир путин