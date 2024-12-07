https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987882404.html
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег - РИА Новости, 07.12.2024
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:13
2024-12-07T14:13
2024-12-07T14:14
политика
курская область
россия
александр хинштейн
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29743/88/297438809_0:85:1844:1122_1920x0_80_0_0_018b79f3f8c7a7a3440c9b6035d55b82.jpg
КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег. Хинштейн напомнил журналистам, что провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Рассказал, что также встретился с большинством вице-премьеров, с основными профильными министрами РФ и другими федеральными чиновниками. "С федеральным центром начал уже самым активным образом работать… Провёл консультации, переговоры, ну, практически с половиной членов правительства… Я очень рассчитываю в своей работе, конечно же, на поддержку своих еще в недавнем прошлом коллег", - сказал Хинштейн.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29743/88/297438809_0:0:1844:1383_1920x0_80_0_0_ff3d15d8f73831c01894df7fd5452af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, россия, александр хинштейн, марат хуснуллин, владимир путин
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег
Хинштейн заявил, что надеется на поддержку своих еще в недавнем прошлом коллег