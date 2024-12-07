Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 07.12.2024 (обновлено: 14:14 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987882404.html
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег - РИА Новости, 07.12.2024
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:13
2024-12-07T14:14
политика
курская область
россия
александр хинштейн
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29743/88/297438809_0:85:1844:1122_1920x0_80_0_0_018b79f3f8c7a7a3440c9b6035d55b82.jpg
КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег. Хинштейн напомнил журналистам, что провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Рассказал, что также встретился с большинством вице-премьеров, с основными профильными министрами РФ и другими федеральными чиновниками. "С федеральным центром начал уже самым активным образом работать… Провёл консультации, переговоры, ну, практически с половиной членов правительства… Я очень рассчитываю в своей работе, конечно же, на поддержку своих еще в недавнем прошлом коллег", - сказал Хинштейн.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29743/88/297438809_0:0:1844:1383_1920x0_80_0_0_ff3d15d8f73831c01894df7fd5452af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, россия, александр хинштейн, марат хуснуллин, владимир путин
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку федеральных коллег

Хинштейн заявил, что надеется на поддержку своих еще в недавнем прошлом коллег

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег.
Хинштейн напомнил журналистам, что провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Рассказал, что также встретился с большинством вице-премьеров, с основными профильными министрами РФ и другими федеральными чиновниками.
«
"С федеральным центром начал уже самым активным образом работать… Провёл консультации, переговоры, ну, практически с половиной членов правительства… Я очень рассчитываю в своей работе, конечно же, на поддержку своих еще в недавнем прошлом коллег", - сказал Хинштейн.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций
6 декабря, 18:54
 
ПолитикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала