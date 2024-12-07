https://ria.ru/20241207/energetika-1987892151.html

Сечин назвал основную причину волатильности на энергорынке

Сечин назвал основную причину волатильности на энергорынке - РИА Новости, 07.12.2024

Сечин назвал основную причину волатильности на энергорынке

Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:30

2024-12-07T15:30

2024-12-07T16:11

экономика

игорь сечин

россия

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе."Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой – использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в 5-10 раз, короче инвестиционных циклов наших проектов. При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение", – сказал он.Сечин отметил, что за последние 20 лет число американских санкций превысило 15 тысяч, еще пять тысяч санкций были введены их европейскими союзниками."К сожалению, энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления. Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями "зеленого" перехода", - добавил Сечин.

https://ria.ru/20241205/energetika-1987464110.html

https://ria.ru/20241207/sechin-1987893272.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, игорь сечин, россия