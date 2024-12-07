https://ria.ru/20241207/energetika-1987892151.html
Сечин назвал основную причину волатильности на энергорынке
Сечин назвал основную причину волатильности на энергорынке - РИА Новости, 07.12.2024
Сечин назвал основную причину волатильности на энергорынке
Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:30
2024-12-07T15:30
2024-12-07T16:11
экономика
игорь сечин
россия
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе."Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой – использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в 5-10 раз, короче инвестиционных циклов наших проектов. При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение", – сказал он.Сечин отметил, что за последние 20 лет число американских санкций превысило 15 тысяч, еще пять тысяч санкций были введены их европейскими союзниками."К сожалению, энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления. Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями "зеленого" перехода", - добавил Сечин.
https://ria.ru/20241205/energetika-1987464110.html
https://ria.ru/20241207/sechin-1987893272.html
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РИА Новости
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экономика, игорь сечин, россия
Экономика, Игорь Сечин, Россия
Сечин назвал основную причину волатильности на энергорынке
Сечин: использование энергетики в политических целях вызывает волатильности
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе.
"Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой – использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в 5-10 раз, короче инвестиционных циклов наших проектов. При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение", – сказал он.
Сечин отметил, что за последние 20 лет число американских санкций превысило 15 тысяч, еще пять тысяч санкций были введены их европейскими союзниками.
"К сожалению, энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления. Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями "зеленого" перехода", - добавил Сечин
.