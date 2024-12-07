https://ria.ru/20241207/elki-1987870019.html

Ликсутов: в Москве впервые установили "промышленные" елки

Ликсутов: в Москве впервые установили "промышленные" елки - РИА Новости, 07.12.2024

Ликсутов: в Москве впервые установили "промышленные" елки

В этом году впервые в Москве появились новогодние елки, которые украшены в промышленной тематике, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:13

2024-12-07T12:13

2024-12-07T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В этом году впервые в Москве появились новогодние елки, которые украшены в промышленной тематике, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина мы продолжаем создавать в городе праздничную атмосферу к Новому году. В этом году в столице впервые установили “промышленные” елки. Они украшены игрушками, каждая из которых представляет отрасль московской промышленности. До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах", — привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Отмечается, что москвичи и гости столицы могут посмотреть на "промышленные" елки в различных популярных местах. Так, первая такая елка разместилась на ВДНХ, а вторая — в деловом центре "Москва-Сити"."Праздничные деревья высотой 12 метров украшены игрушками в виде микросхем, автомобилей, конфет и других производимых в Москве товаров. Это не только красиво, но и символично, ведь Москва — исторически крупнейший промышленный и научно-технический центр России", — пояснил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.В городе на сегодняшний день функционируют свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где работают более 750 тысяч сотрудников. Каждый год в Москве открывается порядка 150 малых, средних и крупных предприятий. Там занимаются производством разных товаров, а также активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска своей продукции.Ранее Ликсутов сообщал, что в Москве объем промышленного производства увеличился на 15% по итогам января – октября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди лидеров – производители одежды, компьютеров, машин, оборудования и пр.

https://ria.ru/20241204/podarki-1987222985.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов