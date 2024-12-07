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У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы - РИА Новости, 07.12.2024
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21:57 07.12.2024 (обновлено: 22:05 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936172.html
У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы
У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы - РИА Новости, 07.12.2024
У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы
Два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, оружие и боеприпасы изъяли у 12 задержанных в Дагестане террористов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T21:57
2024-12-07T22:05
происшествия
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, оружие и боеприпасы изъяли у 12 задержанных в Дагестане террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону."В ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм, боеприпасы. Обнаруженные СВУ уничтожены на месте", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы

У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и взрывные устройства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, оружие и боеприпасы изъяли у 12 задержанных в Дагестане террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
"В ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм, боеприпасы. Обнаруженные СВУ уничтожены на месте", – говорится в сообщении.
Задержание членов террористической ячейки в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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