https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936172.html

У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы

У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы - РИА Новости, 07.12.2024

У задержанных в Дагестане террористов изъяли оружие и боеприпасы

Два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, оружие и боеприпасы изъяли у 12 задержанных в Дагестане террористов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T21:57

2024-12-07T21:57

2024-12-07T22:05

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, оружие и боеприпасы изъяли у 12 задержанных в Дагестане террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону."В ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм, боеприпасы. Обнаруженные СВУ уничтожены на месте", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936027.html

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2024

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происшествия, россия, республика дагестан