https://ria.ru/20241207/biznes-1987878462.html

В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена

В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена - РИА Новости, 07.12.2024

В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена

Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:34

2024-12-07T13:34

2024-12-07T13:34

экономика

россия

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных вариантов, решение может быть подготовлено в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Мы нашли взаимопонимание - бизнес-сообщество и администрация президента - о том, что институт уполномоченного нужно модернизировать. Мы сейчас ищем варианты, в рамках которых большую роль будут играть и сами бизнес-объединения, и некоммерческие организации, которые непосредственно заняты защитой интересов бизнеса, чтобы в меньшей степени рассматривать эту позицию как чиновничью, как государственную", - сказал Шохин. Он отметил, что найти нужный вариант модернизации не так просто, сейчас схема разрабатывается и в ближайшее время может быть подготовлена. На уточняющий вопрос о том, будет ли существовать позиция бизнес-омбудсмена вообще, Шохин ответил : "Я сказал все, что хотел".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей