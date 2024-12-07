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В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена - РИА Новости, 07.12.2024
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13:34 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/biznes-1987878462.html
В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена
В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена - РИА Новости, 07.12.2024
В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена
Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:34
2024-12-07T13:34
экономика
россия
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных вариантов, решение может быть подготовлено в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Мы нашли взаимопонимание - бизнес-сообщество и администрация президента - о том, что институт уполномоченного нужно модернизировать. Мы сейчас ищем варианты, в рамках которых большую роль будут играть и сами бизнес-объединения, и некоммерческие организации, которые непосредственно заняты защитой интересов бизнеса, чтобы в меньшей степени рассматривать эту позицию как чиновничью, как государственную", - сказал Шохин. Он отметил, что найти нужный вариант модернизации не так просто, сейчас схема разрабатывается и в ближайшее время может быть подготовлена. На уточняющий вопрос о том, будет ли существовать позиция бизнес-омбудсмена вообще, Шохин ответил : "Я сказал все, что хотел".
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экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена

Глава РСПП Шохин заявил, что институт бизнес-омбудсмена модернизируют

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных вариантов, решение может быть подготовлено в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Мы нашли взаимопонимание - бизнес-сообщество и администрация президента - о том, что институт уполномоченного нужно модернизировать. Мы сейчас ищем варианты, в рамках которых большую роль будут играть и сами бизнес-объединения, и некоммерческие организации, которые непосредственно заняты защитой интересов бизнеса, чтобы в меньшей степени рассматривать эту позицию как чиновничью, как государственную", - сказал Шохин.
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Он отметил, что найти нужный вариант модернизации не так просто, сейчас схема разрабатывается и в ближайшее время может быть подготовлена.
На уточняющий вопрос о том, будет ли существовать позиция бизнес-омбудсмена вообще, Шохин ответил : "Я сказал все, что хотел".
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