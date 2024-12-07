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В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена
В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена - РИА Новости, 07.12.2024
В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена
Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:34
2024-12-07T13:34
2024-12-07T13:34
экономика
россия
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных вариантов, решение может быть подготовлено в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Мы нашли взаимопонимание - бизнес-сообщество и администрация президента - о том, что институт уполномоченного нужно модернизировать. Мы сейчас ищем варианты, в рамках которых большую роль будут играть и сами бизнес-объединения, и некоммерческие организации, которые непосредственно заняты защитой интересов бизнеса, чтобы в меньшей степени рассматривать эту позицию как чиновничью, как государственную", - сказал Шохин. Он отметил, что найти нужный вариант модернизации не так просто, сейчас схема разрабатывается и в ближайшее время может быть подготовлена. На уточняющий вопрос о том, будет ли существовать позиция бизнес-омбудсмена вообще, Шохин ответил : "Я сказал все, что хотел".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
В России модернизируют институт бизнес-омбудсмена
Глава РСПП Шохин заявил, что институт бизнес-омбудсмена модернизируют