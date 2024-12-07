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Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 07.12.2024
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08:50 07.12.2024 (обновлено: 14:30 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/bespilotniki-1987856498.html
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 07.12.2024
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:50
2024-12-07T14:30
воронежская область
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА&quot;, — отметили в ведомстве.Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона, еще по одному — над Астраханской и Воронежской областями.Противник пытался поразить объекты на территории России БПЛА самолетного типа.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html
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воронежская область, россия, белгородская область, безопасность
Воронежская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА

ПВО сбила четыре дрона над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА", — отметили в ведомстве.

Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона, еще по одному — над Астраханской и Воронежской областями.
Противник пытался поразить объекты на территории России БПЛА самолетного типа.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации
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Воронежская областьРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
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