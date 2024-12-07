https://ria.ru/20241207/bespilotniki-1987856498.html
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 07.12.2024
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:50
2024-12-07T08:50
2024-12-07T14:30
воронежская область
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА", — отметили в ведомстве.Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона, еще по одному — над Астраханской и Воронежской областями.Противник пытался поразить объекты на территории России БПЛА самолетного типа.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Воронежская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА
ПВО сбила четыре дрона над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями