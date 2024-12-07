https://ria.ru/20241207/bespilotniki-1987856498.html

Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА

Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 07.12.2024

Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:50

2024-12-07T08:50

2024-12-07T14:30

воронежская область

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА", — отметили в ведомстве.Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона, еще по одному — над Астраханской и Воронежской областями.Противник пытался поразить объекты на территории России БПЛА самолетного типа.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, россия, белгородская область, безопасность