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Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024
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14:36 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/zasedanie-1987687252.html
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:36
2024-12-06T14:36
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске.
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Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства в Минске
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, видео
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске.
2024-12-06T14:36
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Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске.
 
РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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