https://ria.ru/20241206/zasedanie-1987687252.html

Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция

Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024

Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:36

2024-12-06T14:36

2024-12-06T14:36

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

владимир путин

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске.

россия

белоруссия

минск

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Максим Зубков

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Максим Зубков

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, видео