https://ria.ru/20241206/zasedanie-1987687252.html
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2024
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:36
2024-12-06T14:36
2024-12-06T14:36
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске.
россия
белоруссия
минск
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987780118_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_a6eb5f6d162233763ef23242f3778c94.jpg
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства в Минске
Путин и Лукашенко
2024-12-06T14:36
true
PT47M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, видео
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске.
2024-12-06T14:36
true
PT47M21S
Путин и Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства. Трансляция
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании ВГС Союзного государства в Минске.