Пушков задал вопрос главе МИД Норвегии из-за его слов об Украине
Пушков спросил главу МИД Норвегии, за счет чего Украина может добиться победы
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков задал вопрос главе МИД Норвегии Эспену Барут Эйде после его слов о необходимости победы Украины в конфликте.
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""Украина должна выиграть и выиграет эту войну", — твердит он на сессии глав МИД ОБСЕ на Мальте. Как выиграет? За счет чего выиграет? Почему выиграет, когда вcем очевидно, что войну она проигрывает?" — поинтересовался сенатор.
По словам Пушкова, такие европейские политики, как Эйде, привыкли мыслить лишь лозунгами.
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"Таким людям надо вживлять искусственный интеллект, раз своего не хватает. Ему надо обратится за помощью к Илону Маску. Возможно, он ему вставит другой чип и перепрограммирует", — предложил он.
В пятницу Эйде в официальном сообщении правительства страны, комментируя заявление Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ, потребовал, чтобы Запад обеспечил победу Украины.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ Лавров заявил, что любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. Как подчеркнул Лавров, у России нет надежд на западные организации в этом вопросе, поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности в евразийском контексте "на всем нашем континенте".
Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходит на Мальте в четверг и пятницу, 5-6 декабря. Для Лаврова этот визит стал первой поездкой главы российского МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.