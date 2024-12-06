Рейтинг@Mail.ru
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 06.12.2024 (обновлено: 16:32 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/vaktsina-1987757179.html
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2024
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:24
2024-12-06T16:32
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982772_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4e9f7a6ed8d323aa5c1ecb9e320df6cb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.Данная вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, уточнили в пресс-службе.Подобные вакцины - это рекомбинантные препараты нового поколения, они обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, пояснили в министерстве. Вакцина предназначена для внутримышечного введения, добавили в пресс-службе.Разработчик вакцины и производитель вакцины "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982772_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_270ff89a2aa929dda8fb31b9a2d2f48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, здоровье - общество
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID на основе вирусопободных частиц

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
В лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства.
«
"Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.
Данная вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, уточнили в пресс-службе.
Подобные вакцины - это рекомбинантные препараты нового поколения, они обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, пояснили в министерстве. Вакцина предназначена для внутримышечного введения, добавили в пресс-службе.
Разработчик вакцины и производитель вакцины "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, уточнили в министерстве.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины
1 декабря, 03:51
 
ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала