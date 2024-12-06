https://ria.ru/20241206/vaktsina-1987757179.html
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2024
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:24
2024-12-06T16:24
2024-12-06T16:32
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.Данная вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, уточнили в пресс-службе.Подобные вакцины - это рекомбинантные препараты нового поколения, они обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, пояснили в министерстве. Вакцина предназначена для внутримышечного введения, добавили в пресс-службе.Разработчик вакцины и производитель вакцины "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, здоровье - общество
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID на основе вирусопободных частиц
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства.
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"Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.
Данная вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, уточнили в пресс-службе.
Подобные вакцины - это рекомбинантные препараты нового поколения, они обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, пояснили в министерстве. Вакцина предназначена для внутримышечного введения, добавили в пресс-службе.
Разработчик вакцины и производитель вакцины "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России
, уточнили в министерстве.