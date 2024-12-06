https://ria.ru/20241206/vaktsina-1987757179.html

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2024

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:24

2024-12-06T16:24

2024-12-06T16:32

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982772_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4e9f7a6ed8d323aa5c1ecb9e320df6cb.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - Гам-VLP-мультивак, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.Данная вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, уточнили в пресс-службе.Подобные вакцины - это рекомбинантные препараты нового поколения, они обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, пояснили в министерстве. Вакцина предназначена для внутримышечного введения, добавили в пресс-службе.Разработчик вакцины и производитель вакцины "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, здоровье - общество