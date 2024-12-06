На гильзах на месте убийства главы UnitedHealthcare нашли надписи
ABC News: следователи нашли надписи "отвергай", "охраняй" и "отрешай" на гильзах
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи обнаружили надписи "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny," "defend", "depose") на гильзах, найденных на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции.
Томпсон был убит в среду утром по местному времени на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный, поджидавший его, несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
"Следователи обнаружили слова "отвергай", "охраняй" и "отрешай" на гильзах, найденных на месте, где был застрелен гендиректор крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон", - сообщает телеканал.
Согласно источникам телеканала, полиция обнаружила телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому в убийстве Томпсона. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых следователи надеются получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого, сообщили телеканалу в правоохранительных органах.