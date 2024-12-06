https://ria.ru/20241206/unitedhealthcare-1987626156.html

На гильзах на месте убийства главы UnitedHealthcare нашли надписи

На гильзах на месте убийства главы UnitedHealthcare нашли надписи - РИА Новости, 06.12.2024

На гильзах на месте убийства главы UnitedHealthcare нашли надписи

Следователи обнаружили надписи "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny," "defend", "depose") на гильзах, найденных на месте убийства главы страховой компании... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:23

2024-12-06T00:23

2024-12-06T00:23

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи обнаружили надписи "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny," "defend", "depose") на гильзах, найденных на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции. Томпсон был убит в среду утром по местному времени на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный, поджидавший его, несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. "Следователи обнаружили слова "отвергай", "охраняй" и "отрешай" на гильзах, найденных на месте, где был застрелен гендиректор крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон", - сообщает телеканал. Согласно источникам телеканала, полиция обнаружила телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому в убийстве Томпсона. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых следователи надеются получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого, сообщили телеканалу в правоохранительных органах. Кроме того, источники добавили, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. Федеральное бюро расследований (ФБР) США участвует в расследовании, указали источники телеканала.

https://ria.ru/20240710/ubiystvo-1958831506.html

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