https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html

В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка

В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка - РИА Новости, 06.12.2024

В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка

Прокуратура Башкирии начала проверку после появления видео, на котором мужчина пинает ребенка во дворе жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в ведомстве в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:27

2024-12-06T14:27

2024-12-06T14:27

происшествия

уфа

октябрьский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Прокуратура Башкирии начала проверку после появления видео, на котором мужчина пинает ребенка во дворе жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в ведомстве в пятницу. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором мужчина несколько раз пнул малолетнего ребенка, присевшего на ограждение у многоквартирного дома в Уфе. В это время рядом находился еще один малыш, он стоял в нескольких метрах от взрослого. "Видео было выявлено в ходе мониторинга сети Интернет. Прокуратура начала проверку. Сотрудники разбираются в ситуации, в том числе, будет дана оценка действиям родителей ребенка", - рассказали в прокуратуре Башкирии. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на улице Шафиева. Ребенку, с которым грубо обращались, три года, он является сыном мужчины на видео. Также на ситуацию обратил внимание местный СК: следственный отдел по Октябрьскому району уже проводит доследственную проверку.

https://ria.ru/20241205/podrostki-1987605126.html

https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html

уфа

октябрьский район

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия