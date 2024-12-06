https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html
В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка
В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка - РИА Новости, 06.12.2024
В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка
Прокуратура Башкирии начала проверку после появления видео, на котором мужчина пинает ребенка во дворе жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в ведомстве в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:27
2024-12-06T14:27
2024-12-06T14:27
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ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Прокуратура Башкирии начала проверку после появления видео, на котором мужчина пинает ребенка во дворе жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в ведомстве в пятницу. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором мужчина несколько раз пнул малолетнего ребенка, присевшего на ограждение у многоквартирного дома в Уфе. В это время рядом находился еще один малыш, он стоял в нескольких метрах от взрослого. "Видео было выявлено в ходе мониторинга сети Интернет. Прокуратура начала проверку. Сотрудники разбираются в ситуации, в том числе, будет дана оценка действиям родителей ребенка", - рассказали в прокуратуре Башкирии. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на улице Шафиева. Ребенку, с которым грубо обращались, три года, он является сыном мужчины на видео. Также на ситуацию обратил внимание местный СК: следственный отдел по Октябрьскому району уже проводит доследственную проверку.
https://ria.ru/20241205/podrostki-1987605126.html
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происшествия, уфа, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
Происшествия, Уфа, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан, Россия
В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка
Прокуратура в Уфе начала проверку после видео, на котором мужчина пинает ребенка