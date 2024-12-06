https://ria.ru/20241206/tyao-1987736028.html

В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО

В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО - РИА Новости, 06.12.2024

В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что для президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина нет проблемы... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:08

2024-12-06T15:08

2024-12-06T15:51

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в мире

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что для президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина нет проблемы принять общее решение о применении ядерного оружия, в том числе ТЯО, размещенного на белорусской территории. "У каждого лидера, у каждого государства есть свои обязанности и права, задачи по защите народа и суверенитета… А вместе наши лидеры несут ответственность за судьбу Союзного государства. У каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик. Это не шутка, серьезно. То ядерное оружие, которое находится в Беларуси, вправе применить только президент Беларуси, а то оружие, которое находится на территории России, - вправе дать команду применить только президент России", - сказал Вольфович журналистам в Минске. Отвечая на вопрос журналистов, нужно ли нажимать на кнопки по отдельности, чтобы они сработали вместе, Вольфович сказал, что будет так, как договорятся два президента. "Но мы же братья, у нас общие интересы в плане Союзного государства, общие задачи", - заметил госсекретарь. Он подчеркнул, что президенты двух стран "договорятся в любой момент". "Они общаются практически каждый день по несколько раз. Думаю, никакой проблемы нет для Лукашенко снять трубку и обсудить с Путиным ситуацию, принять обоюдное решение. Мы стратегические союзники, у нас общие задачи", - добавил Вольфович. По его словам, в плане защиты Союзного государства разработаны соответствующие документы и алгоритмы работы. "Все определено: кому, что и как применять... Все указания министру обороны Беларуси даны", - сказал Вольфович.

https://ria.ru/20241206/putin-1987734834.html

https://ria.ru/20241206/tyao-1987724047.html

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белоруссия, россия, минск, александр вольфович, александр лукашенко, владимир путин, в мире, союзное государство