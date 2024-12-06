Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 06.12.2024 (обновлено: 15:51 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/tyao-1987736028.html
В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО
В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО - РИА Новости, 06.12.2024
В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО
Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что для президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина нет проблемы... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:08
2024-12-06T15:51
белоруссия
россия
минск
александр вольфович
александр лукашенко
владимир путин
в мире
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_bf481f4f08aba164cf46db92cf389cb6.jpg
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что для президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина нет проблемы принять общее решение о применении ядерного оружия, в том числе ТЯО, размещенного на белорусской территории. "У каждого лидера, у каждого государства есть свои обязанности и права, задачи по защите народа и суверенитета… А вместе наши лидеры несут ответственность за судьбу Союзного государства. У каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик. Это не шутка, серьезно. То ядерное оружие, которое находится в Беларуси, вправе применить только президент Беларуси, а то оружие, которое находится на территории России, - вправе дать команду применить только президент России", - сказал Вольфович журналистам в Минске. Отвечая на вопрос журналистов, нужно ли нажимать на кнопки по отдельности, чтобы они сработали вместе, Вольфович сказал, что будет так, как договорятся два президента. "Но мы же братья, у нас общие интересы в плане Союзного государства, общие задачи", - заметил госсекретарь. Он подчеркнул, что президенты двух стран "договорятся в любой момент". "Они общаются практически каждый день по несколько раз. Думаю, никакой проблемы нет для Лукашенко снять трубку и обсудить с Путиным ситуацию, принять обоюдное решение. Мы стратегические союзники, у нас общие задачи", - добавил Вольфович. По его словам, в плане защиты Союзного государства разработаны соответствующие документы и алгоритмы работы. "Все определено: кому, что и как применять... Все указания министру обороны Беларуси даны", - сказал Вольфович.
https://ria.ru/20241206/putin-1987734834.html
https://ria.ru/20241206/tyao-1987724047.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_8912d0a385a95023312f28827688481c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, александр вольфович, александр лукашенко, владимир путин, в мире, союзное государство
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Вольфович, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Союзное государство
В Белоруссии рассказали об общих с Россией механизмах применения ТЯО

Вольфович: для Лукашенко и Путина нет проблемы принять общее решение о ТЯО

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что для президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина нет проблемы принять общее решение о применении ядерного оружия, в том числе ТЯО, размещенного на белорусской территории.
"У каждого лидера, у каждого государства есть свои обязанности и права, задачи по защите народа и суверенитета… А вместе наши лидеры несут ответственность за судьбу Союзного государства. У каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик. Это не шутка, серьезно. То ядерное оружие, которое находится в Беларуси, вправе применить только президент Беларуси, а то оружие, которое находится на территории России, - вправе дать команду применить только президент России", - сказал Вольфович журналистам в Минске.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин рассказал про принципы отношений России и Белоруссии
Вчера, 15:02
Отвечая на вопрос журналистов, нужно ли нажимать на кнопки по отдельности, чтобы они сработали вместе, Вольфович сказал, что будет так, как договорятся два президента. "Но мы же братья, у нас общие интересы в плане Союзного государства, общие задачи", - заметил госсекретарь.
Он подчеркнул, что президенты двух стран "договорятся в любой момент". "Они общаются практически каждый день по несколько раз. Думаю, никакой проблемы нет для Лукашенко снять трубку и обсудить с Путиным ситуацию, принять обоюдное решение. Мы стратегические союзники, у нас общие задачи", - добавил Вольфович.
По его словам, в плане защиты Союзного государства разработаны соответствующие документы и алгоритмы работы. "Все определено: кому, что и как применять... Все указания министру обороны Беларуси даны", - сказал Вольфович.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Размещенное в Белоруссии российское ТЯО направлено на сдерживание агрессии
Вчера, 14:35
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр ВольфовичАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала