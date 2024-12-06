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Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе - РИА Новости, 06.12.2024
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23:16 06.12.2024 (обновлено: 23:27 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/turtsiya-1987835210.html
Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе
Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе - РИА Новости, 06.12.2024
Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе
Турция на встрече астанинского формата в субботу в Дохе заявит о поддержке территориальной целостности Сирии, заявил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:16
2024-12-06T23:27
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
турция
доха
сирия
россия
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Турция на встрече астанинского формата в субботу в Дохе заявит о поддержке территориальной целостности Сирии, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.Встреча глав МИД Турции, РФ и Ирана по астанинскому процессу планируется в субботу в Дохе."Будет заявлено, что для Турции важна территориальная целостность и единство Сирии", - сообщил собеседник агентства, комментируя вероятные посылы Анкары на встрече в субботу.
https://ria.ru/20241206/siriya-1987824155.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, турция, доха, сирия, россия
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Турция, Доха, Сирия, Россия
Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе

Турция заявит о поддержке территориальной целостности Сирии на встрече в Дохе

© Фото : SANAОперация сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : SANA
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Турция на встрече астанинского формата в субботу в Дохе заявит о поддержке территориальной целостности Сирии, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.
Встреча глав МИД Турции, РФ и Ирана по астанинскому процессу планируется в субботу в Дохе.
"Будет заявлено, что для Турции важна территориальная целостность и единство Сирии", - сообщил собеседник агентства, комментируя вероятные посылы Анкары на встрече в субботу.
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Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреТурцияДохаСирияРоссия
 
 
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