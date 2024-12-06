https://ria.ru/20241206/turtsiya-1987835210.html

Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе

Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе - РИА Новости, 06.12.2024

Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе

Турция на встрече астанинского формата в субботу в Дохе заявит о поддержке территориальной целостности Сирии, заявил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:16

2024-12-06T23:16

2024-12-06T23:27

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Турция на встрече астанинского формата в субботу в Дохе заявит о поддержке территориальной целостности Сирии, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.Встреча глав МИД Турции, РФ и Ирана по астанинскому процессу планируется в субботу в Дохе."Будет заявлено, что для Турции важна территориальная целостность и единство Сирии", - сообщил собеседник агентства, комментируя вероятные посылы Анкары на встрече в субботу.

https://ria.ru/20241206/siriya-1987824155.html

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, турция, доха, сирия, россия