https://ria.ru/20241206/turisty-1987645416.html

В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов

В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов - РИА Новости, 06.12.2024

В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов

Минэкономразвития РФ считает предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с выездных туристов сырым и непроработанным, обсуждать его... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T06:42

2024-12-06T06:42

2024-12-06T06:44

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский союз туриндустрии (рст)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с выездных туристов сырым и непроработанным, обсуждать его преждевременно, заявил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. "Мы считаем, что предложение непроработанное, сырое, поэтому обсуждать его преждевременно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!" В конце октября президент РСТ Илья Уманский предложил вместо нынешнего механизма фондов персональной ответственности туроператоров ввести сбор с туристов, приобретающих зарубежные туры, в государственный внебюджетный фонд, с гарантиями государства. В РСТ позже уточнили, что предложенный сбор не будет превышать 100 рублей с каждой проданной путевки. Эти средства предлагается откладывать в специальном государственном фонде и потом использовать их для расчетов с туристами в случае банкротства туроператоров.

https://ria.ru/20241126/allinclusive-1985701069.html

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст)