https://ria.ru/20241206/turisty-1987645416.html
В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов
В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов - РИА Новости, 06.12.2024
В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов
Минэкономразвития РФ считает предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с выездных туристов сырым и непроработанным, обсуждать его... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:42
2024-12-06T06:42
2024-12-06T06:44
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз туриндустрии (рст)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с выездных туристов сырым и непроработанным, обсуждать его преждевременно, заявил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. "Мы считаем, что предложение непроработанное, сырое, поэтому обсуждать его преждевременно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!" В конце октября президент РСТ Илья Уманский предложил вместо нынешнего механизма фондов персональной ответственности туроператоров ввести сбор с туристов, приобретающих зарубежные туры, в государственный внебюджетный фонд, с гарантиями государства. В РСТ позже уточнили, что предложенный сбор не будет превышать 100 рублей с каждой проданной путевки. Эти средства предлагается откладывать в специальном государственном фонде и потом использовать их для расчетов с туристами в случае банкротства туроператоров.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский союз туриндустрии (РСТ)
В МЭР раскритиковали идею РСТ о сборе с выезжающих за рубеж туристов
МЭР назвало предложение РСТ о сборе с выездных туристов непроработанным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с выездных туристов сырым и непроработанным, обсуждать его преждевременно, заявил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.
"Мы считаем, что предложение непроработанное, сырое, поэтому обсуждать его преждевременно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!"
В конце октября президент РСТ Илья Уманский предложил вместо нынешнего механизма фондов персональной ответственности туроператоров ввести сбор с туристов, приобретающих зарубежные туры, в государственный внебюджетный фонд, с гарантиями государства.
В РСТ позже уточнили, что предложенный сбор не будет превышать 100 рублей с каждой проданной путевки. Эти средства предлагается откладывать в специальном государственном фонде и потом использовать их для расчетов с туристами в случае банкротства туроператоров.