https://ria.ru/20241206/trevoga-1987725569.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:41

2024-12-06T14:41

2024-12-06T14:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит с 12.50 мск. В период с 14.37 по 14.40 тревога охватила все регионы страны.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html

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украина, в мире, россия, сумская область