https://ria.ru/20241206/telegram-kanal-1987833996.html

Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора

Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора - РИА Новости, 06.12.2024

Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора

Новостной Telegram-канал "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора, отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:55

2024-12-06T22:55

2024-12-06T22:55

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новостной Telegram-канал "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора, отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта. "Персональная страница. Включена в перечень", - указано на сайте Контрольной (надзорной) деятельности. У Telegram-канала "Кремль. Новости", созданного в апреле 2022 года, сейчас около 249 тысяч подписчиков. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241119/volodin-1984706698.html

https://ria.ru/20241115/youtube-1983981032.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)