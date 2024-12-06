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Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора - РИА Новости, 06.12.2024
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22:55 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/telegram-kanal-1987833996.html
Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора
Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора - РИА Новости, 06.12.2024
Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора
Новостной Telegram-канал "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора, отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:55
2024-12-06T22:55
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новостной Telegram-канал "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора, отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта. "Персональная страница. Включена в перечень", - указано на сайте Контрольной (надзорной) деятельности. У Telegram-канала "Кремль. Новости", созданного в апреле 2022 года, сейчас около 249 тысяч подписчиков. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241119/volodin-1984706698.html
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
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4.7
96
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60
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Telegram-канал "Кремль. Новости" получил лицензию Роскомнадзора

Telegram-канал "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новостной Telegram-канал "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора, отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта.
«
"Персональная страница. Включена в перечень", - указано на сайте Контрольной (надзорной) деятельности.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Володин зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора
19 ноября, 20:34
У Telegram-канала "Кремль. Новости", созданного в апреле 2022 года, сейчас около 249 тысяч подписчиков.
Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах".
Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в качестве работы YouTube
15 ноября, 14:39
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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