Экс-глава района Петербурга, обвиняемый в коррупции, отправится на СВО
Экс-глава района Петербурга Ильин, обвиняемый в коррупции, отправится на СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне специальной военной операции
Военнослужащий в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уголовное производство в отношении бывшего главы Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина приостановлено, он заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"В ходе судебного заседания в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором последний ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Ильина. Данное ходатайство мотивировано тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации в ВС РФ. Он признан годным и принят к военной службе по контракту", - сообщает пресс-служба судов.
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Добавляется, что суд ходатайство удовлетворил, производство по уголовному делу в отношении Ильина приостановил, меру пресечения в виде заключения под стражу отменил. Бывший чиновник передан уполномоченному воинскому должностному лицу.
По версии следствия, Ильин, являясь главой Василеостровского района Санкт-Петербурга, с января по август 2022 года ежемесячно получал взятки на общую сумму не менее 5,6 миллиона рублей от учредителя ряда коммерческих структур за общее покровительство, выраженное в беспрепятственном исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании администрации и подведомственных учреждениях.
По информации пресс-службы судов города, Ильин обвиняется по трем статям УК РФ: по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), п. "б" ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий).