https://ria.ru/20241206/svo-1987697090.html
За неделю в плен сдался 61 украинский военный
За неделю в плен сдался 61 украинский военный - РИА Новости, 06.12.2024
За неделю в плен сдался 61 украинский военный
В течение недели в российский плен на линии боевого соприкосновения сдался 61 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:36
2024-12-06T12:36
2024-12-06T12:37
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В течение недели в российский плен на линии боевого соприкосновения сдался 61 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ в своей сводке."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдался 61 украинский военный
В течение недели на линии соприкосновения в плен сдался 61 украинский военный