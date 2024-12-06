Рейтинг@Mail.ru
За неделю в плен сдался 61 украинский военный - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 06.12.2024 (обновлено: 12:37 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/svo-1987697090.html
За неделю в плен сдался 61 украинский военный
За неделю в плен сдался 61 украинский военный - РИА Новости, 06.12.2024
За неделю в плен сдался 61 украинский военный
В течение недели в российский плен на линии боевого соприкосновения сдался 61 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:36
2024-12-06T12:37
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:292:2942:1947_1920x0_80_0_0_610ce40175286445f13656b0930a777e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В течение недели в российский плен на линии боевого соприкосновения сдался 61 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ в своей сводке."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2cde0e7b10dfa73e0bd603f64c6dbf3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдался 61 украинский военный

В течение недели на линии соприкосновения в плен сдался 61 украинский военный

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В течение недели в российский плен на линии боевого соприкосновения сдался 61 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий", - говорится в сводке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Вчера, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала