https://ria.ru/20241206/svo-1987697090.html

За неделю в плен сдался 61 украинский военный

За неделю в плен сдался 61 украинский военный - РИА Новости, 06.12.2024

За неделю в плен сдался 61 украинский военный

В течение недели в российский плен на линии боевого соприкосновения сдался 61 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:36

2024-12-06T12:36

2024-12-06T12:37

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В течение недели в российский плен на линии боевого соприкосновения сдался 61 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ в своей сводке."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html

россия

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2024

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)