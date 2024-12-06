https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987826146.html

"Повернуть вспять": на Западе сделали заявление об СВО

"Повернуть вспять": на Западе сделали заявление об СВО - РИА Новости, 06.12.2024

"Повернуть вспять": на Западе сделали заявление об СВО

Переговоры между Москвой и Вашингтоном возможны при условии, что Запад осознает, что Россия уже практически выиграла в конфликте, заявил британский аналитик... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:06

2024-12-06T21:06

2024-12-06T21:06

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Вашингтоном возможны при условии, что Запад осознает, что Россия уже практически выиграла в конфликте, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Всегда нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте, выигрывают во всех отношениях, и нет никаких перспектив, что эту победу можно повернуть вспять, направление развития военных действий сейчас абсолютно ясно и необратимо", — считает он.По мнению Меркуриса, у России нет никаких причин или стимулов идти на компромиссы."России до сих пор были безразличны все санкции, и за все время конфликта на Украине не было ни одного момента, когда они пошли бы на какие-либо уступки из-за санкций или их угрозы. Я ни на секунду не верю, что они начнут делать это сейчас", — добавил он."Переговоры между Россией и США должны проходить с пониманием того, что Россия вот-вот победит в конфликте, на самом деле, с практической точки зрения, она уже это сделали", —подвел итог аналитик.В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.

https://ria.ru/20241206/krakh-1987752435.html

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