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Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
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14:48 06.12.2024
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Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:48
2024-12-06T14:48
специальная военная операция на украине
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сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населённых пунктов Курской области и шести - в Сумской области Украины.
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: военные группировки "Север" поразили 13 бригад ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населённых пунктов Курской области и шести - в Сумской области Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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