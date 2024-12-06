https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987727775.html

Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024

Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:48

2024-12-06T14:48

2024-12-06T14:48

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населённых пунктов Курской области и шести - в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина