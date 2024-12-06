Российские военные нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: военные группировки "Север" поразили 13 бригад ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населённых пунктов Курской области и шести - в Сумской области Украины.
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